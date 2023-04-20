Регулярно проверяйте показатели: как нормализовать низкое давление без таблеток
Пониженное артериальное давление (гипотония) - достаточно распространенная проблема. Причин возникновения такого состояния множество. Однако игнорировать опасное состояние категорически нельзя.
Об этом сообщил семейный врач Владимир Холокоз в Instagram.
Причины низкого артериального давления
За нижнюю границу нормы для взрослых до 25 лет принимается артериальное давление уровня 100/60 мм рт. ст. Для возрастной группы старше 25 лет - 105/65 мм рт. ст.
Врач говорит, что низкое артериальное давление может быть физиологическим, эссенциальным, одним из проявлений заболевания или побочным эффектом какого-либо лекарственного средства.
Физиологическая - это когда человек не испытывает ухудшения самочувствия и этот уровень постоянен. Такой вариант нормальный и не требует лечения. Такое часто бывает у спортсменов.
Эссенциальная гипертония - причин ее возникновения нет, но приносит человеку много проблем и дискомфорт.
Низкое давление может являться проявлением многих заболеваний. Среди них:
- сильный стресс;
- заболевание сердечно-сосудистой системы;
- заболевание эндокринной системы;
- злокачественные новообразования;
- язва желудка;
- туберкулез;
- сахарный диабет;
- анемия;
- строгая диета.
Основные признаки
Артериальная гипертония проявляется следующими симптомами:
- быстрой утомляемостью, слабостью и вялостью;
- трудностями с пробуждением утром даже при нормальной продолжительности сна;
- головокружение, головные боли, потемнение в глазах;
- шумом в ушах;
- одышкой и учащенным сердцебиением после физических нагрузок.
При наличии таких симптомов, врач советует пройти следующие минимальные обследования:
- общий анализ крови; анализ крови на уровень сывороточного железа;
- ЭКГ;
- УЗИ сердца;
- тест наклонного стола и другие стрессовые тесты
Как повысить давление без лекарств
Для того чтобы как можно быстрее повысить давление без лекарств, врач советует попробовать эффективные способы:
- пить больше воды;
- минимализировать употребление алкоголя;
- практиковать физические нагрузки, чтобы улучшить тонус сосудов;
- не принимать горячие ванны;
- сон не менее 8 часов.
Также семейный врач назвал список медикаментов, которые будут эффективны при поднятии артериального давления:
- препараты из кофеина или содержащие кофеин. Могут применяться как скорая помощь, но не на постоянной основе;
- тонизирующие настойки - экстракт женьшеня, лимонника;
- также могут применяться кортикоиды, психотропные препараты, улучшающие кровообращение в сосудах.
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