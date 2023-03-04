Чим небезпечний головний біль, та як від його швидко позбутися
Як без ліків позбутися головної болі (freepik)
Більшість людей при головному болі "лікуватися" таблетками і не розбиратися в причинах його виникнення. Однак, це може бути проявом багатьох небезпечних хвороб.
Про це розповіли у медичній спільноті "doc.ua" в Instagram.
Чим небезпечний головний біль
До найбільш серйозних причин головного болю належать:
- геморагічний (той, що кровоточить) інсульт;
- аневризма - опуклість або роздування кровоносної судини в головному мозку;
- менінгіт - бактеріальна або вірусна інфекція, що викликає набряк захисної оболонки мозку;
- пухлина головного мозку.
Основні симптоми
До симптомів головного болю експерти віднесли:
- біль з одного боку або з двох боків голови;
- здавлюючий біль;
- гострий, пульсуючий або тупий біль;
- поступовий чи раптовий початок головного болю;
- тривалість від менш як годину до кількох днів;
- рідше - нудота, блювання або чутливість до світла.
Як лікувати
Лікувати головний біль можна спеціальними препаратами, які швидко покращать самопочуття:
- безрецептурні знеболювальні препарати такі як нестероїдні протизапальні;
- знеболювальні препарати, що відпускаються за рецептом;
- профілактичні ліки для певних станів, таких як мігрень.
Також уникнути головного болю можна ефективними домашніми способами:
- регулярно харчуйтесь, дбаючи про підтримку стабільного рівня цукру в крові;
- виконуйте регулярні фізичні вправи для покращення загального стану здоров'я та зниження стресу;
- обмежте вживання алкоголю і пийте велику кількість води;
- робіть перерви під час роботи, щоб запобігти напруженню очей.