RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чем опасна головная боль, и как от нее быстро избавиться

Как без лекарств избавиться от головной боли (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Большинство людей при головной боли "лечиться" таблетками и не разбираться в причинах ее возникновения. Однако это может быть проявлением многих опасных болезней.

Об этом рассказали в медицинском сообществе "doc.ua" в Instagram.

Чем опасна головная боль

К наиболее серьезным причинам головной боли относятся:

  • геморрагический (кровоточащий) инсульт;
  • аневризма - выпуклость или раздувание кровеносного сосуда в головном мозге;
  • менингит - бактериальная или вирусная инфекция, вызывающая отек защитной оболочки мозга;
  • опухоль головного мозга.

Основные симптомы

К симптомам головной боли эксперты отнесли:

  • боль с одной стороны или с обеих сторон головы;
  • сдавливающая боль;
  • острая, пульсирующая или тупая боль;
  • постепенное или внезапное начало головной боли;
  • продолжительность от менее часа до нескольких дней;
  • реже - тошнота, рвота или чувствительность к свету.

Как лечить

Лечить головную боль можно специальными препаратами, которые быстро улучшат самочувствие:

  • безрецептурные обезболивающие препараты, такие как нестероидные противовоспалительные;
  • обезболивающие препараты, отпускаемые по рецепту;
  • профилактические лекарства для определенных состояний, таких как мигрень.

Также избежать главной боли можно эффективными домашними способами:

  • регулярно питайтесь, заботясь о поддержании стабильного уровня сахара в крови;
  • выполняйте регулярные физические упражнения для улучшения общего состояния здоровья и снижения стресса;
  • ограничьте употребление алкоголя и пейте большое количество воды;
  • делайте перерывы во время работы, чтобы предотвратить напряжение глаз.

Ранее мы сообщали, как не подцепить вирус в местах больших скоплений людей.

Также мы писали, что делать, если разбили ртутный градусник.

Читайте РБК-Украина в Google News
більголовная боль