Чем опасна головная боль, и как от нее быстро избавиться
Как без лекарств избавиться от головной боли (freepik)
Большинство людей при головной боли "лечиться" таблетками и не разбираться в причинах ее возникновения. Однако это может быть проявлением многих опасных болезней.
Об этом рассказали в медицинском сообществе "doc.ua" в Instagram.
Чем опасна головная боль
К наиболее серьезным причинам головной боли относятся:
- геморрагический (кровоточащий) инсульт;
- аневризма - выпуклость или раздувание кровеносного сосуда в головном мозге;
- менингит - бактериальная или вирусная инфекция, вызывающая отек защитной оболочки мозга;
- опухоль головного мозга.
Основные симптомы
К симптомам головной боли эксперты отнесли:
- боль с одной стороны или с обеих сторон головы;
- сдавливающая боль;
- острая, пульсирующая или тупая боль;
- постепенное или внезапное начало головной боли;
- продолжительность от менее часа до нескольких дней;
- реже - тошнота, рвота или чувствительность к свету.
Как лечить
Лечить головную боль можно специальными препаратами, которые быстро улучшат самочувствие:
- безрецептурные обезболивающие препараты, такие как нестероидные противовоспалительные;
- обезболивающие препараты, отпускаемые по рецепту;
- профилактические лекарства для определенных состояний, таких как мигрень.
Также избежать главной боли можно эффективными домашними способами:
- регулярно питайтесь, заботясь о поддержании стабильного уровня сахара в крови;
- выполняйте регулярные физические упражнения для улучшения общего состояния здоровья и снижения стресса;
- ограничьте употребление алкоголя и пейте большое количество воды;
- делайте перерывы во время работы, чтобы предотвратить напряжение глаз.