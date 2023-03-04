Чим небезпечний головний біль, та як від його швидко позбутися

Як без ліків позбутися головної болі (freepik)

Більшість людей при головному болі "лікуватися" таблетками і не розбиратися в причинах його виникнення. Однак, це може бути проявом багатьох небезпечних хвороб.

Про це розповіли у медичній спільноті "doc.ua" в Instagram.

Чим небезпечний головний біль До найбільш серйозних причин головного болю належать: геморагічний (той, що кровоточить) інсульт;

аневризма - опуклість або роздування кровоносної судини в головному мозку;

менінгіт - бактеріальна або вірусна інфекція, що викликає набряк захисної оболонки мозку;

пухлина головного мозку. Основні симптоми До симптомів головного болю експерти віднесли: біль з одного боку або з двох боків голови;

здавлюючий біль;

гострий, пульсуючий або тупий біль;

поступовий чи раптовий початок головного болю;

тривалість від менш як годину до кількох днів;

рідше - нудота, блювання або чутливість до світла. Як лікувати Лікувати головний біль можна спеціальними препаратами, які швидко покращать самопочуття: безрецептурні знеболювальні препарати такі як нестероїдні протизапальні;

знеболювальні препарати, що відпускаються за рецептом;

профілактичні ліки для певних станів, таких як мігрень. Також уникнути головного болю можна ефективними домашніми способами: регулярно харчуйтесь, дбаючи про підтримку стабільного рівня цукру в крові;

виконуйте регулярні фізичні вправи для покращення загального стану здоров'я та зниження стресу;

обмежте вживання алкоголю і пийте велику кількість води;

робіть перерви під час роботи, щоб запобігти напруженню очей.