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Чим небезпечний головний біль, та як від його швидко позбутися

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Субота 04 березня 2023 12:05
Чим небезпечний головний біль, та як від його швидко позбутися Як без ліків позбутися головної болі (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Більшість людей при головному болі "лікуватися" таблетками і не розбиратися в причинах його виникнення. Однак, це може бути проявом багатьох небезпечних хвороб.

Про це розповіли у медичній спільноті "doc.ua" в Instagram.

Чим небезпечний головний біль

До найбільш серйозних причин головного болю належать:

  • геморагічний (той, що кровоточить) інсульт;
  • аневризма - опуклість або роздування кровоносної судини в головному мозку;
  • менінгіт - бактеріальна або вірусна інфекція, що викликає набряк захисної оболонки мозку;
  • пухлина головного мозку.

Основні симптоми

До симптомів головного болю експерти віднесли:

  • біль з одного боку або з двох боків голови;
  • здавлюючий біль;
  • гострий, пульсуючий або тупий біль;
  • поступовий чи раптовий початок головного болю;
  • тривалість від менш як годину до кількох днів;
  • рідше - нудота, блювання або чутливість до світла.

Як лікувати

Лікувати головний біль можна спеціальними препаратами, які швидко покращать самопочуття:

  • безрецептурні знеболювальні препарати такі як нестероїдні протизапальні;
  • знеболювальні препарати, що відпускаються за рецептом;
  • профілактичні ліки для певних станів, таких як мігрень.

Також уникнути головного болю можна ефективними домашніми способами:

  • регулярно харчуйтесь, дбаючи про підтримку стабільного рівня цукру в крові;
  • виконуйте регулярні фізичні вправи для покращення загального стану здоров'я та зниження стресу;
  • обмежте вживання алкоголю і пийте велику кількість води;
  • робіть перерви під час роботи, щоб запобігти напруженню очей.

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