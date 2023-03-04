Чем опасна головная боль, и как от нее быстро избавиться

Как без лекарств избавиться от головной боли (freepik)

Большинство людей при головной боли "лечиться" таблетками и не разбираться в причинах ее возникновения. Однако это может быть проявлением многих опасных болезней.

Об этом рассказали в медицинском сообществе "doc.ua" в Instagram.

Чем опасна головная боль К наиболее серьезным причинам головной боли относятся: геморрагический (кровоточащий) инсульт;

аневризма - выпуклость или раздувание кровеносного сосуда в головном мозге;

менингит - бактериальная или вирусная инфекция, вызывающая отек защитной оболочки мозга;

опухоль головного мозга. Основные симптомы К симптомам головной боли эксперты отнесли: боль с одной стороны или с обеих сторон головы;

сдавливающая боль;

острая, пульсирующая или тупая боль;

постепенное или внезапное начало головной боли;

продолжительность от менее часа до нескольких дней;

реже - тошнота, рвота или чувствительность к свету. Как лечить Лечить головную боль можно специальными препаратами, которые быстро улучшат самочувствие: безрецептурные обезболивающие препараты, такие как нестероидные противовоспалительные;

обезболивающие препараты, отпускаемые по рецепту;

профилактические лекарства для определенных состояний, таких как мигрень. Также избежать главной боли можно эффективными домашними способами: регулярно питайтесь, заботясь о поддержании стабильного уровня сахара в крови;

выполняйте регулярные физические упражнения для улучшения общего состояния здоровья и снижения стресса;

ограничьте употребление алкоголя и пейте большое количество воды;

делайте перерывы во время работы, чтобы предотвратить напряжение глаз.