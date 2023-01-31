Чим небезпечний брак міді в організмі і як поповнити її запаси: дієтолог Фус дала поради

Яку роль виконує мідь в організмі

"Мінерали і вітаміни не мають енергетичної цінності, такої як білки, жири і вуглеводи, проте їх нестача або надлишок порушує нормальний перебіг багатьох біохімічних процесів. Наш організм мінерали сам не виробляє, тому забезпечити їх можна тільки з їжею", - пише експертка.

Одним з таких життєво важливих мікроелементів є мідь, яка:⁣

входить до складу ферментів, що регулюють енергетичний обмін;⠀

бере участь в процесі дихання тканин;

здійснює важливу роль у синтезі колагену і еластину, тобто формує сполучну і кісткову тканини;⠀

сприяє утворенню гемоглобіну. Тому його нестача, так само як і заліза, може привести до анемії;

покращує роботу імунної системи;

необхідна для нормального функціонування нервової системи - в складі мієлінових оболонок нервів є мідь.

благотворно впливає на роботу мозку - покращує концентрацію та пам'ять;

впливає на функціонування залоз внутрішньої секреції;

сприяє підвищенню активності інсуліну і більш повної утилізації вуглеводів. Вміст міді знижується при цукровому діабеті, тому тут вона вкрай необхідна;

має вплив на пігментацію волосся, шкіри та очей - входить до складу пігменту меланіну.

У цих продуктах багато міді (скриншот)

"Однією з ознак нестачі міді в організмі людини може бути рання поява сивини, часткове облисіння або остеопороз. Дефіцит міді може викликати анемію - зниження рівня гемоглобіну і кількості еритроцитів, появу шкірних змін, втрату апетиту і, відповідно, зниження ваги", - пояснює Фус.

Але є захворювання, при яких мідь накопичується в організмі в надлишку. Тоді виникає необхідність навпаки обмежити споживання цього мікроелемента в харчуванні. ⁣

Це генетично обумовлена хвороба Вільсона, яка призводить до надмірного відкладення міді - в основному в печінці, мозку, кістках, нирках і очному яблуці.⁣⁣⠀