Чим небезпечний брак міді в організмі і як поповнити її запаси: дієтолог Фус дала поради

Для повноцінного функціонування нашого організму у нормі мають бути усі вітаміни та мінерали. Дефіцит чи їхній надлишок призводить до погіршення здоров'я. Зазвичай, мало говорять про мідь і її важливість для організму. Але цей мінерал впливає на ряд життєво важливих процесів.
Про те, які функції в організмі виконує мідь та як поповнити її запаси, розповіла дієтолог Світлана Фус на своїй сторінці в Instagram.
"Мінерали і вітаміни не мають енергетичної цінності, такої як білки, жири і вуглеводи, проте їх нестача або надлишок порушує нормальний перебіг багатьох біохімічних процесів. Наш організм мінерали сам не виробляє, тому забезпечити їх можна тільки з їжею", - пише експертка.
Одним з таких життєво важливих мікроелементів є мідь, яка:
"Однією з ознак нестачі міді в організмі людини може бути рання поява сивини, часткове облисіння або остеопороз. Дефіцит міді може викликати анемію - зниження рівня гемоглобіну і кількості еритроцитів, появу шкірних змін, втрату апетиту і, відповідно, зниження ваги", - пояснює Фус.
Але є захворювання, при яких мідь накопичується в організмі в надлишку. Тоді виникає необхідність навпаки обмежити споживання цього мікроелемента в харчуванні.
Це генетично обумовлена хвороба Вільсона, яка призводить до надмірного відкладення міді - в основному в печінці, мозку, кістках, нирках і очному яблуці.⠀
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