Користь, про яку ми навіть не підозрювали: 7 чаїв, які сприяють довголіттю

Деякі чаї надзвичайно позитивно впливають на здоров'я людини. Вони здатні знижувати рівень холестерину та цукру у крові, нормалізувати тиск та поліпшувати стан серцево-судинної системи. Це все покращує якість життя і сприяє довголіттю.

Про те, які 7 чаїв збільшують тривалість життя, розповіли на ресурсі Eat This, Not That .

Як чаї впливають на здоров'я

Науковці стверджують, що споживання чаю кілька разів на тиждень потенційно може збільшити тривалість життя.

Дослідження опубліковане в Європейському журналі профілактичної кардіології показало, що люди, які п’ють чай, на 1,41 року більше жили без атеросклеротичних серцево-судинних хвороб і мали на 1,26 року більше тривалості життя у віці 50 років.

Вживання чаю було пов’язано зі зниженням ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань і смертності від усіх причин, особливо серед тих, хто постійно п’є чай.

"Корисні чаї включають зелений, улун, чорний і білий. Вони містять сотні, якщо не тисячі, біологічно активних сполук, включаючи амінокислоти, кофеїн, лігніни, білки, ксантини та флавоноїди - усі компоненти, які можуть бути пов’язані з позитивним впливом на здоров’я", - пояснює Лорен Манакер, які досліджувала вплив чаю на організм.

Дослідження показують, що катехіни, що містяться у чаї, покращують тиск, рівень холестерину та цукру в крові. Вони допомагають запобігти діабету та серцевим захворюванням, якщо споживання становить від 400 до 600 мг на день. Для цього достатньо пити щодня дві чашки зеленого або чорного чаю.

У трав'яних чаях містяться поліфеноли, які мають антиоксидантні, протизапальні та противірусні властивості.

Чай улун

"Чай улун - це популярний чай, який вживають у Китаї. Він містить сполуку під назвою EGCG, яка може мати протиракові властивості", - каже Манакер.

В дослідженні, яке порівнювало звички вживання чаю серед пацієнтів з раком яєчників і контрольною групою, результати показали, що ті, у кого рак яєчників не розвинувся, пили більше зеленого чаю та/або чаю улун порівняно з тими, у кого рак яєчників був.

"Згідно з цими даними, звичне вживання чаю було пов’язане зі зниженням ризику раку яєчників на 71%", - заявляє Манакер.

При цьому зазначає, що для підтвердження цього потрібні додаткові дані, адже розвиток раку яєчників може бути результатом багатьох факторів, а не просто вживання чаю.

Чай з куркуми

Манакер наголошує на перевагах куркуми для здоров’я та ймовірній її здатності підтримувати довголіття. Такий напій містить поліфенол, який, як стверджує одне дослідження, є одним із "найперспективніших біоактивних природних сполук", особливо з точки зору його потенціалу лікування кількох різновидів раку.

"Деякі дані свідчать про те, що куркумін може мати протиракові властивості", - додає вона.

Зелений чай

"Велике дослідження, зосереджене на японських чоловіках і жінках, показало, що ті, хто випивав більше двох чашок зеленого чаю на день, мали менший ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 22–33% порівняно з тими, хто випивав менше половини чашки (3,5 унції) зеленого чаю щодня", - говорить Манакер.

Зелений чай сприяє зменшенню ризику розвитку раку, а також підтримує функції мозку та навіть покращує еластичність шкіри й зберігає молоде сяйво.

Японський порошкоподібний зелений чай матча містить велику кількість речовин з антиоксидантною та протизапальною дією. Він корисний саме через високу концентрацію катехінів.

Матча забезпечить додатковий заряд енергії, який можна порівняти з ефектом від кави.

Білий чай

"Хоча білий чай не такий популярний, як інші справжні чаї, він може бути джерелом багатьох важливих сполук, які можуть підтримувати наше загальне здоров’я", - пояснює Манакер.

Білі чаї можуть містити вищу концентрацію катехінів, ніж інші чаї. Крім того, науковці заявляють, що він має антиоксидантну дію проти ракових клітин.

Чорний чай

Класичний чорний чай може допомогти прожити довше, підтримуючи здоров’я серця та пом’якшуючи можливі серцево-судинні проблеми.

"Дані показують, що люди, які регулярно вживають три або більше чашок чорного чаю на день, мають знижений ризик серцевих захворювань та інсульту", - говорить Манакер.

Також дослідження показують, що ті, хто випивав більше трьох чашок чорного чаю щодня, мали на 9-13% менший загальний ризик смерті порівняно з тими, хто не пив чай.

Чай з гібіскусу

"Хоча чай з гібіскусу не містить тих самих рослинних сполук, що й справжні чаї, він може запропонувати унікальні переваги завдяки власним природним сполукам. Деякі дані показують, що щоденне вживання цього чаю може допомогти знизити артеріальний тиск, що, своєю чергою, може допомогти людям жити здоровіше", - говорить Манакер.

Результати дослідження, опублікованого в Journal of Nutrition щодо впливу чаю з гібіскуса на пацієнтів із прегіпертензією та помірною гіпертензією, "показали, що лікування чаєм з гібіскусу відповідало за ефект зниження артеріального тиску незалежно від віку, статі чи використання дієтичних добавок".

Такий чай також має противірусну дію і навіть може знижувати рівень "поганого" холестерину і тригліцеридів.

Ромашковий чай

Ще один трав’яний чай, який науково пов’язаний із довголіттям, - ромашковий. Науковці Техаського університету в Галвестоні провели дослідження впливу ромашки на мексиканських американських жінок старше 65 років.

Вони виявили, що вживання цього типу чаю "пов’язане зі зниженням ризику смерті на 29% з усіх причин серед жінок у порівнянні з тими, хто не споживає, повідомляє ScienceDaily.

Ромашковий чай також пов’язують із уповільненням вікової втрати кісткової маси, зниженням ризику смертності, пов’язаної з серцево-судинними захворюваннями, здоров’ям імунної системи та навіть потенційним захистом від деяких видів раку.