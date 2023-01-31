Чем опасна нехватка меди в организме и как пополнить ее запасы: диетолог Фус дала советы

Для полноценного функционирования нашего организма в норме должны быть все витамины и минералы. Дефицит или их избыток приводит к ухудшению здоровья. Обычно мало говорят о меди и ее важности для организма. Но этот минерал оказывает влияние на ряд жизненно важных процессов.
Какие функции в организме выполняет медь и как пополнить ее запасы, рассказала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.
"Минералы и витамины не имеют энергетической ценности, такой как белки, жиры и углеводы, однако их недостаток или избыток нарушает нормальное течение многих биохимических процессов. Наш организм минералы сам не производит, поэтому обеспечить их можно только с едой", - пишет эксперт.
Одним из таких жизненно важных микроэлементов является медь, которая:
"Одним из признаков недостатка меди в организме человека может быть раннее появление седины, частичное облысение или остеопороз. Дефицит меди может вызвать анемию - снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов, появление кожных изменений, потерю аппетита и, соответственно, снижение веса", - объясняет Фус.
Но есть заболевания, при которых медь скапливается в организме в избытке. Тогда возникает необходимость наоборот ограничить употребление этого микроэлемента из пищи.
Это генетически обусловленная болезнь Вильсона, которая приводит к чрезмерному отложению меди - в основном в печени, мозге, костях, почках и глазном яблоке.
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