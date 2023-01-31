Чем опасна нехватка меди в организме и как пополнить ее запасы: диетолог Фус дала советы

Какую роль играет медь в организме

"Минералы и витамины не имеют энергетической ценности, такой как белки, жиры и углеводы, однако их недостаток или избыток нарушает нормальное течение многих биохимических процессов. Наш организм минералы сам не производит, поэтому обеспечить их можно только с едой", - пишет эксперт.

Одним из таких жизненно важных микроэлементов является медь, которая:⁣

входит в состав ферментов, регулирующих энергетический обмен;⠀

участвует в процессе дыхания тканей;

осуществляет важную роль в синтезе коллагена и эластина, т.е. формирует соединительную и костную ткани;⠀

способствует образованию гемоглобина. Поэтому его недостаток, равно как и железа, может привести к анемии;

улучшает работу иммунной системы;

необходима для нормального функционирования нервной системы - в составе миелиновых оболочек нервов есть медь.

благотворно влияет на работу мозга - улучшает концентрацию и память;

влияет на функционирование желез внутренней секреции;

способствует повышению активности инсулина и более полной утилизации углеводов. Содержимое меди снижается при сахарном диабете, поэтому здесь она крайне необходима;

оказывает влияние на пигментацию волос, кожи и глаз - входит в состав пигмента меланина.

В этих продуктах много меди (скриншот)

"Одним из признаков недостатка меди в организме человека может быть раннее появление седины, частичное облысение или остеопороз. Дефицит меди может вызвать анемию - снижение уровня гемоглобина и количества эритроцитов, появление кожных изменений, потерю аппетита и, соответственно, снижение веса", - объясняет Фус.

Но есть заболевания, при которых медь скапливается в организме в избытке. Тогда возникает необходимость наоборот ограничить употребление этого микроэлемента из пищи. ⁣

Это генетически обусловленная болезнь Вильсона, которая приводит к чрезмерному отложению меди - в основном в печени, мозге, костях, почках и глазном яблоке.