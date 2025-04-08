Чим небезпечний башкирський трек Homay гурту AY YOLA: ось, як він шкодить Україні

Вже кілька тижнів в мережі активно шириться башкирський трек Homay гурту з РФ AY YOLA. Нещодавно композиція очолила топ Apple Music Україна, чим вкотре підняла дискусію щодо просування російського контенту в українському інфопросторі.
Окрім того, що прослуховування пісні спонсорує бюджет країни-агресорки, учасники гурту підтримують війну Росії проти України. РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, чому не варто слухати пісню колективу.
Башкортостан - республіка в складі Російської Федерації. Саме звідти родом гурт AY YOLA, у склад якого входять Адель Шайхітдінова, бас-гітарист Руслан Шайхітдінов та соліст Рінат Рамазанов. Колектив був створений минулого року. Вони пишуть пісні на основі башкирських мотивів з використанням сучасної електронної музики. Вірусний трек увійшов до альбому "Урал батир".
Відомо, що один з учасників гурту Рінат Рамазанов підтримує вторгнення Росії в Україну. Ба більше, його брат у 2023-му мобілізувався до росармії. Він також закликав донатити окупаційним військам, які йдуть нищити українські міста.
Композиція, яка вийшла 14 березня, стала особливо популярною серед тюркських народів, що зокрема спровокувало розмови про придушення етнічних суспільств у РФ. Пісня розповідає про героїню епосу Хумай, яка була донькою царя, і посприяла здоланню злу. Росіяни такі розмови зустріли не з радістю. Кремлівські медіа одразу почали ставити в приклад до популярності треку пісню "Я - русский" Шамана та акцентувати, що гурт російський.
В TikTok Homay став вірусним і серед українців. Користувачі почали активно поширювати відеоролики під пісню, що збільшило її популярність. Ба більше, вона обігнала україномовні треки в Apple Music та посіла перше місце в чарті.
Не секрет, що споживання контенту монетизується. У випадку з гуртом AY YOLA артисти заробляють гроші на пісні та сплачують податки в казну РФ, поповнюючи бюджет своєї країни та безпосередньо фінансуючи війну. До всього ще й підтримують російську агресію.
Українська попмузика дуже різнобарвна. Тут кожен може знайти щось для себе, тож натомість краще послухати 20 українських пісень на будь-який випадок життя.
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