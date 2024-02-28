Чем опасны старые кухонные сковородки и кастрюли: это важно знать
Старые сковородки и кастрюли на кухне могут представлять угрозу здоровью. Следует знать, можно ли такой посуде продлить срок службы и как ее правильно утилизировать.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Как понять, что посуду пора выбрасывать
Есть несколько признаков, указывающих, когда пора прощаться со своими кастрюлями и сковородками.
Шеф-повар Адриен Лафкин рассказала, что минимальный износ является нормальным явлением. Опасными могут быть отслоения и глубокие царапины на антипригарных покрытиях.
Большинство антипригарных покрытий теперь нетоксичны, но никому не хочется, чтобы кусочки покрытия были в блюде.
Также, если ваша пища все время прилипает к сковороде, даже если вы использовали масло, то это главный признак того, что пора выбрасывать эту посуду.
К тому же если вы используете слишком много масла, чтобы еда не прилипала к сковороде - это вредно для здоровья.
Признаки, что необходимо заменить посуду
Основные признаки того, что посуду нужно заменить:
- посуда имеет незакрепленные ручки, которые невозможно отремонтировать отверткой
- поверхность имеет сильные царапины, ямки или сколы
- сковорода деформировалась - бока или дно
- кастрюля ржавая или имеет другие аномальные изменения цвета, которые нельзя удалить очисткой
Что делать со старыми кастрюлями и сковородками
Следует перерабатывать металлические кастрюли и сковородки, когда это возможно, чтобы минимизировать влияние на окружающую среду.
Во многих городах есть местные пункты свалки металлолома.
Однако прежде чем обновить посуду, подумайте о его материале. Следует обратить особое внимание на старые тефлоновые сковородки, особенно те, которые были изготовлены до 2013 года, прежде чем сковородки с антипригарным покрытием должны были быть без PFOA.
Сегодня тефлоновые и другие антипригарные сковородки обычно считаются безопасными для повседневного домашнего приготовления пищи.
Покупать такие сковороды важно в магазинах узкой специализации, которые предоставят сертификаты качества и гарантийные талоны. Минимальная толщина дна тефлоновым сковородам - 5 мм. В идеале лучше купить посуду с двойным стальным дном.
Эксперты говорят, что со временем антипригарное покрытие может разрушаться, выделяя токсичные химикаты в пищу при нагревании. Если сковородки повреждены, лучше утилизировать их должным образом во избежание каких-либо рисков для здоровья.
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