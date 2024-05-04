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Чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур. Шеф-кухар вразив простим лайфхаком

Як зберігати паски (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Український шеф-кухар Анатолій Добровольський вирішив перевірити лайфхак, завдяки якому десерти з кремом можна легко накрити та зберігати, навіть якщо вдома немає спеціальних контейнерів. А у коментарях під його відео юзери зазначили, що цей метод чудово підійде на Великдень, коли господині захочуть накрити паски.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис, яким шеф-кухар поділився на своїй сторінці в Instagram.

Як накрити десерт чи паску, якщо немає контейнера

Так, блогер подивився відео, на якому показали цікавий "хак" з харчовою плівкою. Він вирішив його перевірити та взяв тарілку, на якому стояв десерт.

Потім шеф-кухар обмотав плівку навколо страви так, аби нижній край торкався тарілки, а верхній був у руці. Спочатку це буде мати досить дивний вигляд, але не поспішайте з висновками.

Потім потрібно почати скручувати верхню частину плівку, вона почне наближатися до десерту, а нижня частина має прилипнути до тарілки. І буквально за секунду ви побачите, що усе це перетворилося на досить непоганий "купол". 

Десерт дійсно надійно захищений від комах та повітря, тому не буде швидко пересихати й псуватися. До того ж це дуже зручно тоді, коли страва досить велика й не вміщається у звичайні контейнери.

 

Як реагує мережа

У коментарях під відео Добровольського користувачі пишуть:

  • "Це як маленький мішок для твого торта"
  • "Супер, так зручно!"
  • "Сховаю так свої паски цього Великодня, дякую!".

Нагадаємо, нещодавно ми вже розповідали, як легко зняти стару фарбу з оградки.

Окрім цього, раніше блогерка показала, як приготувати бюджетну вечерю з м'ясом.

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