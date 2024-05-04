Чим накрити паску чи десерт, щоб не зіпсувати глазур. Шеф-кухар вразив простим лайфхаком

Як накрити десерт чи паску, якщо немає контейнера

Так, блогер подивився відео, на якому показали цікавий "хак" з харчовою плівкою. Він вирішив його перевірити та взяв тарілку, на якому стояв десерт.

Потім шеф-кухар обмотав плівку навколо страви так, аби нижній край торкався тарілки, а верхній був у руці. Спочатку це буде мати досить дивний вигляд, але не поспішайте з висновками.

Потім потрібно почати скручувати верхню частину плівку, вона почне наближатися до десерту, а нижня частина має прилипнути до тарілки. І буквально за секунду ви побачите, що усе це перетворилося на досить непоганий "купол".

Десерт дійсно надійно захищений від комах та повітря, тому не буде швидко пересихати й псуватися. До того ж це дуже зручно тоді, коли страва досить велика й не вміщається у звичайні контейнери.

Як реагує мережа

У коментарях під відео Добровольського користувачі пишуть: