Чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь. Шеф-повар поразил простым лайфхаком

Как накрыть десерт или паску, если нет контейнера

Так, блогер посмотрел видео, на котором показали интересный "хак" с пищевой пленкой. Он решил проверить его и взял тарелку, на которой стоял десерт.

Затем шеф-повар обмотал пленку вокруг блюда так, чтобы нижний край касался тарелки, а верхний был в руке. Сначала это будет выглядеть довольно странно, но не спешите с выводами.

Затем нужно начать скручивать верхнюю часть пленки, она начнет приближаться к десерту, а нижняя часть должна прилипнуть к тарелке. И буквально через секунду вы увидите, что все это превратилось в довольно неплохой "купол".

Десерт действительно надежно защищен от насекомых и воздуха, поэтому не будет быстро пересыхать и портиться. К тому же это очень удобно, когда блюдо достаточно большое и не помещается в обычные контейнеры.

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