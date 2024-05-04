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Чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь. Шеф-повар поразил простым лайфхаком

Суббота 04 мая 2024 09:02
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Чем накрыть паску или десерт, чтобы не испортить глазурь. Шеф-повар поразил простым лайфхаком Как хранить куличи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Украинский шеф-повар Анатолий Добровольский решил проверить лайфхак, благодаря которому десерты с кремом можно легко накрыть и хранить даже если дома нет специальных контейнеров. А в комментариях под его видео пользователи отметили, что этот способ отлично подойдет на Пасху, когда хозяйки захотят накрыть паски.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым шеф-повар поделился на своей странице в Instagram.

Как накрыть десерт или паску, если нет контейнера

Так, блогер посмотрел видео, на котором показали интересный "хак" с пищевой пленкой. Он решил проверить его и взял тарелку, на которой стоял десерт.

Затем шеф-повар обмотал пленку вокруг блюда так, чтобы нижний край касался тарелки, а верхний был в руке. Сначала это будет выглядеть довольно странно, но не спешите с выводами.

Затем нужно начать скручивать верхнюю часть пленки, она начнет приближаться к десерту, а нижняя часть должна прилипнуть к тарелке. И буквально через секунду вы увидите, что все это превратилось в довольно неплохой "купол".

Десерт действительно надежно защищен от насекомых и воздуха, поэтому не будет быстро пересыхать и портиться. К тому же это очень удобно, когда блюдо достаточно большое и не помещается в обычные контейнеры.

Как реагирует сеть

В комментариях под видео Добровольского пользователи пишут:

  • "Это как маленький мешок для твоего торта"
  • "Супер, так удобно!"
  • "Спрячу так свои паски на эту Пасху, спасибо!".

Напомним, недавно мы уже рассказывали, как легко снять старую краску с оградки.

Кроме этого, ранее блоггерша показала, как приготовить бюджетный ужин с мясом.

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