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Чим можна замінити яйця у будь-яких стравах: доступні альтернативи

Чим замінити яйця у випічці (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Збільшення вартості яєць на ринках і в супермаркетах мотивує знаходити замінники цьому продукту в кулінарії. До того ж інколи хочеться щось приготувати, а в холодильнику немає яєць. На щастя, такий продукт можна легко замінити.

Про це повідомила гастроентеролог Юлія Гудима в Instagram.

Чим можна замінити

Лікар назвала прості та головне доступні кожному продукти, якими можна замінити яйця. Серед них:

  • Льон - ще називають "веганським яйцем". Знадобиться 1 ст.л перемолотого льону та 2 ст.л води. Все потрібно змішати та залишити в холодильнику до набухання;
  • Чіа - 1 ст.л чіа потрібно змішати з 3 ст.л гарячої води. Все залишити на 30 хвилин;
  • Бананове чи яблучне пюре - 1/4 стакану пюре замінить 1 яйце у млинцях;
  • Картопляний чи кукурудзяний крохмаль - 1 ст.л потрібно змішати з 2 ст.л води. Це підійде для соусів та млинців;
  • Нутова мука. Суміш 3 ст.л нутової муки потрібно змішати з 3 ст.л води. Це замінить 1 яйце в будь-якому тісті;
  • Вівсяні пластівці - 2 ст.л змішати з 2 ст.л води та дати набухнути;
  • Тофу - з такого продукту чудово готується веганський омлет. Просто тушкуєте будь-які овочі, додаєте зверху натертий сир і продовжуєте тушити 3-4 хвилин.

Що можна додати в фарш замість яєць

Яйця в фарші потрібні, щоб маса не розпадалася при смаженні, а добре тримала форму. Чудовими альтернативами стануть такі продукти:

  • пшеничне борошно;
  • картопляне пюре;
  • сира картопля, натерта на тертці;
  • білий хліб, розмочений у воді або молоці;
  • кукурудзяний або картопляний крохмаль;
  • вівсяні пластівці;
  • круглий розварений рис.

Раніше ми повідомляли, скільки яєць на тиждень можна їсти без шкоди для здоров'я.

Також ми писали, як правильно варити яйця, щоб шкаралупа не тріскалась.

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