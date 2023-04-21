Чим можна замінити яйця у будь-яких стравах: доступні альтернативи

Збільшення вартості яєць на ринках і в супермаркетах мотивує знаходити замінники цьому продукту в кулінарії. До того ж інколи хочеться щось приготувати, а в холодильнику немає яєць. На щастя, такий продукт можна легко замінити.

Про це повідомила гастроентеролог Юлія Гудима в Instagram .

Яйця в фарші потрібні, щоб маса не розпадалася при смаженні, а добре тримала форму. Чудовими альтернативами стануть такі продукти:

Лікар назвала прості та головне доступні кожному продукти, якими можна замінити яйця. Серед них:

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