Чем можно заменить яйца в любых блюдах: доступные альтернативы

Увеличение стоимости яиц на рынках и в супермаркетах мотивирует находить заменители этого продукта в кулинарии. К тому же иногда хочется что-нибудь приготовить, а в холодильнике нет яиц. К счастью, такой продукт можно легко заменить.

Об этом сообщила гастроэнтеролог Юлия Гудима в Instagram .

Яйца в фарше нужны, чтобы масса не распадалась при жарке, а хорошо держала форму. Прекрасными альтернативами станут следующие продукты:

Врач назвала простые и главное доступные для каждого продукты, которыми можно заменить яйца. Среди них:

Раньше мы сообщали, сколько яиц в неделю можно есть без ущерба для здоровья.

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