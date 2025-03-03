Чим можна замінити Skype? 5 зручних додатків для якісних відеодзвінків

Google Meet

Для простоти відеодзвінків, які підходять більшості людей зі списку контактів, Google Meet - хороший вибір. У 2025 році більшість людей мають акаунт Google, навіть якщо це не їхня основна платформа.

Google Meet працює практично на будь-яких пристроях, чи то Mac, ПК, чи то Android/iOS. Додаток безкоштовний, але за платної підписки доступно більше переваг, таких як відео високої якості.

Основна проблема з Google Meet - це неінтуїтивність інтерфейсу. Сервіс більше орієнтований на ділові та професійні потреби, ніж на неформальне спілкування, що робить його менш зручним, ніж був Skype свого часу.

Наприклад, стандартний термін "зустрічі" у веб-додатку створює відчуття, що це робочий інструмент, а не спосіб спілкування з близькими. До того ж, для безкоштовних користувачів існує обмеження за часом - 60 хвилин на дзвінок. Це нормально для коротких розмов, але для більш тривалих зустрічей доведеться кілька разів передзвонювати.

Якщо у співрозмовника налаштований акаунт Google, зателефонувати буде так само просто, як на Skype або через звичайний додаток для дзвінків. Якщо ж його акаунт не налаштований для дзвінків, потрібно буде надіслати посилання, що додає кроки в процес, який має бути простішим. Ідеальне рішення для відеодзвінків можливе тільки в разі, якщо обидві сторони використовують одну й ту саму платформу.

Google Meet підтримує відеодзвінки за участю до 100 осіб, як і Skype.

Google Meet (фото: Lifehacker)

WhatsApp

Стандартизація WhatsApp дає таку саму перевагу, як і Google Meet: з великою ймовірністю в людини, якій планується дзвінок, є акаунт. Додаток не обмежує час дзвінків, дозволяючи розмовляти стільки, скільки потрібно.

Як і Google Meet, WhatsApp доступний на більшості пристроїв з інтернетом. Він працює на iPhone, Android і через веб-додаток. WhatsApp має настільний додаток, чого немає у Google Meet. Це може зробити його більш зручним варіантом замість Skype.

Досвід дзвінків через додаток на Mac більше нагадує використання Skype, ніж через веб-додаток Google Meet.

WhatsApp підтримує меншу кількість учасників, ніж Skype - до 32 осіб, що все одно достатньо для більшості відеодзвінків.

WhatsApp (фото: Lifehacker)

Facebook Messenger

Якщо один додаток Meta не підходить, можна спробувати інший. Messenger довгий час був основним вибором для користувачів Facebook, оскільки він інтегрований у саму соціальну мережу.

В останні роки компанія успішно зробила додаток самостійним месенджером. Хоча акаунт Facebook використовується рідше, додаток Messenger відкривається набагато частіше.

Як і інші додатки, Messenger має велику вбудовану аудиторію. Перш ніж здійснити дзвінок, потрібно додати користувача в друзі.

Відеодзвінки в Messenger, особливо на десктопі, вражають. Додаток для Mac пропонує інтерфейс, знайомий користувачам Skype. Однак незручно, що відеодзвінок можна почати тільки за наявності активної бесіди. Якщо з людиною вже є чат, просто натисніть іконку відеодзвінка. В іншому разі, спочатку потрібно відправити повідомлення, а потім телефонувати.

Раніше Messenger підтримував відеодзвінки до 50 учасників через функцію "Rooms", але Meta припинила її. У додатку також немає обмежень за часом для дзвінків.

Facebook Messenger (фото: Lifehacker)

FaceTime

Якщо у вас і у співрозмовника є акаунт Apple, дзвінок через FaceTime буде простим рішенням. Сервіс зручний у використанні, забезпечує наскрізне шифрування і пропонує функції, які зазвичай трапляються в більш професійних платформах, як-от обмін екранами і віддалене управління.

Складнощі виникають, коли необхідно зателефонувати людям без iPhone, особливо якщо вони перебувають за межами країни. Проблеми можуть виникнути, якщо міжнародний номер друга не прив'язаний до його облікового запису Apple.

Проте, FaceTime не варто повністю виключати. Apple дає змогу створити посилання, за яким може підключитися будь-яка людина, включно з користувачами Android або ПК. Це додає додатковий крок, але процес все одно працює.

Для власників iPhone або Mac це може бути найзручнішим варіантом: просто створіть посилання на FaceTime, надішліть його друзям і чекайте на їхнє приєднання.

FaceTime підтримує до 32 учасників, як і WhatsApp, і не має обмежень за часом. Основний недолік - відсутність вбудованого чату. На відміну від Google Meet, Skype, WhatsApp і Messenger, де можна надсилати повідомлення, FaceTime є окремим додатком.

FaceTime (фото: MobileSyrup)

Teams

Microsoft прагне перевести користувачів Skype на Teams, що цілком логічно, враховуючи, що компанія володіє обома платформами. Однак Teams орієнтований на ділові конференції, що робить його не найзручнішим вибором для неформальних відеодзвінків. Цей застосунок може виявитися занадто складним, якщо шукається стандартне рішення для повсякденного спілкування.

Якщо всі співрозмовники використовують Windows з відповідними акаунтами Microsoft, Teams може бути підходящим варіантом. Додаток підтримує до 100 учасників і дає змогу розмовляти до 60 хвилин за раз (для чатів між двома людьми - до 30 годин). Teams доступний не тільки на Windows, а й підходить для відеодзвінків, якщо пристрій оснащений камерою. Вбудована функція чату теж корисна.

Teams (фото: Lifehacker)

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