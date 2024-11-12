Signal додає нові функції, які можуть скласти конкуренцію Zoom та Teams

Застосунок для обміну повідомленнями Signal, орієнтований на конфіденційність, додає нові функції для відеодзвінків, включаючи посилання, реакції та вкладку дзвінків, намагаючись стати альтернативою Zoom, Google Meet і Microsoft Teams.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері технологій TechCrunch .

Деталі оновлення

Головною особливістю оновлення є нова вкладка "Дзвінки", яка дозволяє здійснювати нові дзвінки, керувати посиланнями на дзвінки та перевіряти історію.

Вкладка дозволяє створювати посилання для дзвінків, тому замість створення групи можна просто поділитися посиланням з людьми - аналогічно тому, як працюють Meet, Zoom і Teams. Посилання можна використовувати повторно, тому ви можете використовувати їх для регулярних зустрічей.

Ви також отримуєте загальноприйняті функції управління, такі як можливість називати дзвінки, вручну дозволяти людям приєднуватися до зустрічей або виганяти, видаляти та блокувати їх. Учасники можуть стати в чергу, щоб поставити запитання, використовуючи функцію підняття руки, схожу на Meet.

Користувачі настільного додатка Signal можуть перемикатися між режимами сітки, бічної панелі або спікера.

Signal представив зашифровані групові відеодзвінки у 2020 році і зараз підтримує групи до 50 осіб. Конкурент WhatsApp почав дозволяти людям ділитися посиланнями на дзвінки у 2022 році, а у червні додав спільне використання екрану, виділення доповідача та підтримку відеодзвінків для 32 осіб.

"Відеодзвінки стали новим звичайним місцем зустрічі для організацій, робочих місць та груп друзів по всьому світу. Оскільки норми спілкування змінюються, обіцянка Signal забезпечити приватне місце для спілкування залишається незмінною. Щоб покращити якість дзвінків у Signal загалом, ми витратили останні кілька місяців, впроваджуючи деякі довгоочікувані покращення", - йдеться у повідомленні компанії у блозі.

Signal розгортає цю функцію на своїх додатках для iOS, Android та настільних комп'ютерів.

Нові можливості відеодзвінків Signal (фото: Signal)