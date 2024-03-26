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Чим можна легко замінити м'ясо у піст та не завдати шкоди здоров'ю

Чим можна замінити м'ясо у піст (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні триває Великий піст, який закінчиться тільки на початку травня. А це значить, що багато людей змушені відмовлятися в раціоні від м'яса, молочних продуктів та усіх продуктів тваринного походження. Жорстка відмова без важливих замінників може спричинити шкоду здоров'ю.

Якими продуктами можна замінити м'ясо у піт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.

За словами фахівця, відмова від м'яса у піст може позитивно позначитися на здоров'ї людини, знижуючи ризики розвитку раку та захворювань серцево-судинної системи. Але тільки у тому випадку, якщо харчування різноманітне та збалансоване.

Під час посту у раціоні мають бути такі продукти:

Залізо:

  • буряк
  • томати
  • шпинат
  • броколі
  • гречка
  • бобові (сочевиця, квасоля, кеш'ю, нут)
  • гіркий шоколад

Білок:

  • горіхи (особливо мигдаль, волоські)
  • насіння
  • бобові (квасоля, нут, тофу, маш)
  • авокадо
  • гриби
  • водорості
  • каші (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа)
  • фрукти (хурма, груша)
  • листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель)

Дієтолог радить звернути увагу на пророщені злаки. Пшениця, гречка, овес, пророщене насіння соняшника - це джерело вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка та антиоксидантів. Їх можна додавати у салат разом з насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.

Вітамін В12 ми можемо знайти тільки в продуктах тваринного походження, але відмова від них у піст не загроза, бо природа заздалегідь передбачила можливу відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі "ДЕПО" цього вітаміну.

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Великий пістздоровяЗдорове харчуванняЗдорова їжа