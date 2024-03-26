Чим можна легко замінити м'ясо у піст та не завдати шкоди здоров'ю

За словами фахівця, відмова від м'яса у піст може позитивно позначитися на здоров'ї людини, знижуючи ризики розвитку раку та захворювань серцево-судинної системи. Але тільки у тому випадку, якщо харчування різноманітне та збалансоване.

Під час посту у раціоні мають бути такі продукти:

Залізо:

буряк

томати

шпинат

броколі

гречка

бобові (сочевиця, квасоля, кеш'ю, нут)

гіркий шоколад

Білок:

горіхи (особливо мигдаль, волоські)

насіння

бобові (квасоля, нут, тофу, маш)

авокадо

гриби

водорості

каші (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа)

фрукти (хурма, груша)

листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель)

Дієтолог радить звернути увагу на пророщені злаки. Пшениця, гречка, овес, пророщене насіння соняшника - це джерело вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка та антиоксидантів. Їх можна додавати у салат разом з насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.

Вітамін В12 ми можемо знайти тільки в продуктах тваринного походження, але відмова від них у піст не загроза, бо природа заздалегідь передбачила можливу відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі "ДЕПО" цього вітаміну.