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Чем можно легко заменить мясо в пост и не нанести вред здоровью

Чем можно заменить мясо в пост (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине продолжается Великий пост, который закончится только в начале мая. А это значит, что многие вынуждены отказываться в рационе от мяса, молочных продуктов и всех продуктов животного происхождения. Жесткий отказ без важных заменителей может нанести вред здоровью.

Какими продуктами можно заменить мясо в пот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Наталию Самойленко в Instagram.

По словам специалиста, отказ от мяса в пост может положительно отразиться на здоровье человека, снижая риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но только в том случае, если питание многообразно и сбалансировано.

Во время поста в рационе должны быть следующие продукты:

Железо:

  • свекла
  • томаты
  • шпинат
  • брокколи
  • гречка
  • бобовые (чечевица, фасоль, кешью, нут)
  • горький шоколад

Белок:

  • орехи (особенно миндаль, грецкие)
  • семена
  • бобовые (фасоль, нут, тофу, маш)
  • авокадо
  • грибы
  • водоросли
  • каши (гречка, рис, кукурузная каша, киноа)
  • фрукты (хурма, груша)
  • листовые овощи (шпинат, портулак, салат, щавель)

Диетолог советует обратить внимание на пророщенные злаки. Пшеница, гречка, овес, пророщенные семена подсолнечника – это источник витаминов, микроэлементов, жирных кислот, белка и антиоксидантов. Их можно добавлять в салат вместе с семенами тыквы, семенами льна или кунжутом.

Витамин В12 мы можем найти только в продуктах животного происхождения, но отказ от них в пост не угрожает, потому что природа заранее предусмотрела возможное отсутствие мяса на несколько месяцев и создала в организме "ДЕПО" этого витамина.

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