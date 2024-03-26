Чим можна легко замінити м'ясо у піст та не завдати шкоди здоров'ю
В Україні триває Великий піст, який закінчиться тільки на початку травня. А це значить, що багато людей змушені відмовлятися в раціоні від м'яса, молочних продуктів та усіх продуктів тваринного походження. Жорстка відмова без важливих замінників може спричинити шкоду здоров'ю.
Якими продуктами можна замінити м'ясо у піт, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на дієтолога Наталію Самойленко в Instagram.
За словами фахівця, відмова від м'яса у піст може позитивно позначитися на здоров'ї людини, знижуючи ризики розвитку раку та захворювань серцево-судинної системи. Але тільки у тому випадку, якщо харчування різноманітне та збалансоване.
Під час посту у раціоні мають бути такі продукти:
Залізо:
- буряк
- томати
- шпинат
- броколі
- гречка
- бобові (сочевиця, квасоля, кеш'ю, нут)
- гіркий шоколад
Білок:
- горіхи (особливо мигдаль, волоські)
- насіння
- бобові (квасоля, нут, тофу, маш)
- авокадо
- гриби
- водорості
- каші (гречка, рис, кукурудзяна каша, кіноа)
- фрукти (хурма, груша)
- листові овочі (шпинат, портулак, салат, щавель)
Дієтолог радить звернути увагу на пророщені злаки. Пшениця, гречка, овес, пророщене насіння соняшника - це джерело вітамінів, мікроелементів, жирних кислот, білка та антиоксидантів. Їх можна додавати у салат разом з насінням гарбуза, насінням льону або кунжутом.
Вітамін В12 ми можемо знайти тільки в продуктах тваринного походження, але відмова від них у піст не загроза, бо природа заздалегідь передбачила можливу відсутність м'яса на кілька місяців і створила в організмі "ДЕПО" цього вітаміну.
Раніше ми писали про те, що треба знати про Великий піст та від яких продуктів варто відмовитися.
А ще розповідали про те, на яких продуктах не варто економити.