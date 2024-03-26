Чем можно легко заменить мясо в пост и не нанести вред здоровью
В Украине продолжается Великий пост, который закончится только в начале мая. А это значит, что многие вынуждены отказываться в рационе от мяса, молочных продуктов и всех продуктов животного происхождения. Жесткий отказ без важных заменителей может нанести вред здоровью.
Какими продуктами можно заменить мясо в пот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Наталию Самойленко в Instagram.
По словам специалиста, отказ от мяса в пост может положительно отразиться на здоровье человека, снижая риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но только в том случае, если питание многообразно и сбалансировано.
Во время поста в рационе должны быть следующие продукты:
Железо:
- свекла
- томаты
- шпинат
- брокколи
- гречка
- бобовые (чечевица, фасоль, кешью, нут)
- горький шоколад
Белок:
- орехи (особенно миндаль, грецкие)
- семена
- бобовые (фасоль, нут, тофу, маш)
- авокадо
- грибы
- водоросли
- каши (гречка, рис, кукурузная каша, киноа)
- фрукты (хурма, груша)
- листовые овощи (шпинат, портулак, салат, щавель)
Диетолог советует обратить внимание на пророщенные злаки. Пшеница, гречка, овес, пророщенные семена подсолнечника – это источник витаминов, микроэлементов, жирных кислот, белка и антиоксидантов. Их можно добавлять в салат вместе с семенами тыквы, семенами льна или кунжутом.
Витамин В12 мы можем найти только в продуктах животного происхождения, но отказ от них в пост не угрожает, потому что природа заранее предусмотрела возможное отсутствие мяса на несколько месяцев и создала в организме "ДЕПО" этого витамина.
Раньше мы писали о том, что нужно знать о Великом посте и от каких продуктов следует отказаться.
А еще рассказывали о том, на каких продуктах не следует экономить.