Чем можно легко заменить мясо в пост и не нанести вред здоровью

В Украине продолжается Великий пост, который закончится только в начале мая. А это значит, что многие вынуждены отказываться в рационе от мяса, молочных продуктов и всех продуктов животного происхождения. Жесткий отказ без важных заменителей может нанести вред здоровью.

Какими продуктами можно заменить мясо в пот, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на диетолога Наталию Самойленко в Instagram.

По словам специалиста, отказ от мяса в пост может положительно отразиться на здоровье человека, снижая риски развития рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы. Но только в том случае, если питание многообразно и сбалансировано.

Во время поста в рационе должны быть следующие продукты:

Железо:

свекла

томаты

шпинат

брокколи

гречка

бобовые (чечевица, фасоль, кешью, нут)

горький шоколад

Белок:

орехи (особенно миндаль, грецкие)

семена

бобовые (фасоль, нут, тофу, маш)

авокадо

грибы

водоросли

каши (гречка, рис, кукурузная каша, киноа)

фрукты (хурма, груша)

листовые овощи (шпинат, портулак, салат, щавель)

Диетолог советует обратить внимание на пророщенные злаки. Пшеница, гречка, овес, пророщенные семена подсолнечника – это источник витаминов, микроэлементов, жирных кислот, белка и антиоксидантов. Их можно добавлять в салат вместе с семенами тыквы, семенами льна или кунжутом.

Витамин В12 мы можем найти только в продуктах животного происхождения, но отказ от них в пост не угрожает, потому что природа заранее предусмотрела возможное отсутствие мяса на несколько месяцев и создала в организме "ДЕПО" этого витамина.