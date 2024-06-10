Чим маринувати м'ясо, щоб воно принесло не шкоду, а користь

Який маринад краще обирати

Експерт наголосила, що неперероблене м'ясо буде приносити максимальну користь. Тобто, якщо ви його запечете або зробити шашлик - це не шкідливо.

Скиталінська пропонує маринувати м'ясо кислими продуктами, наприклад соком лимона, яблучним та апельсиновим соком.

"Також це може бути біле або червоне вино. Також спробуйте бальзамічний оцет, якщо додати трав - біологічних речовин стане ще більше", - розказала дієтолог.

Також для маринування цілком підійде мінеральна вода з газом.

"Дайте м'ясу так ніч постояти - і ви отримаєте дуже корисний продукт", - зазначила експерт.