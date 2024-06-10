Чем мариновать мясо, чтобы оно принесло не вред, а пользу

Мясо – это очень полезный продукт, в котором много белка. Оно будет приносить максимальную пользу, если готовить его определенным способом. Маринадов, которые очень популярны летом – это тоже касается.
Какие маринады лучше выбирать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью диетолога Оксаны Скиталинской в подкасте "Как это жить" на YouTube.
Эксперт подчеркнула, что непереработанное мясо будет приносить максимальную пользу. То есть, если вы его запечете или сделать шашлык – это не вредно.
Скиталинская предлагает мариновать мясо кислыми продуктами, например соком лимона, яблочным и апельсиновым соком.
"Также это может быть белое или красное вино. Также попробуйте бальзамический уксус, если добавить трав – биологических веществ станет еще больше", – рассказала диетолог.
Также для маринования вполне подойдет минеральная вода с газом.
"Дайте мясу так ночь постоять – и вы получите очень полезный продукт", - отметила эксперт.
До этого диетолог поделилась рецептом салата для молодости и долголетия.
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