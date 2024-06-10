Чем мариновать мясо, чтобы оно принесло не вред, а пользу

Какой маринад лучше выбирать

Эксперт подчеркнула, что непереработанное мясо будет приносить максимальную пользу. То есть, если вы его запечете или сделать шашлык – это не вредно.

Скиталинская предлагает мариновать мясо кислыми продуктами, например соком лимона, яблочным и апельсиновым соком.

"Также это может быть белое или красное вино. Также попробуйте бальзамический уксус, если добавить трав – биологических веществ станет еще больше", – рассказала диетолог.

Также для маринования вполне подойдет минеральная вода с газом.

"Дайте мясу так ночь постоять – и вы получите очень полезный продукт", - отметила эксперт.