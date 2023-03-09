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Чим любив ласувати Шевченко: унікальний рецепт улюбленого борщу поета

Рецепт улюбленого борщу Тараса Шевченка (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

9 березня народився видатний український поет і живописець Тарас Шевченко. У своїх віршах він неодноразово оспівував любов до України та збагачував її культуру зусібіч. Як справжній українець Шевченко любив нашу національну кухню, а особливо борщ.

Рецептом унікального та улюбленого борщу Кобзаря ділиться кулінар Євген Клопотенко на своїй сторінці у Facebook.

Інгредієнти для страви

У своїй біографії Тарас Григорович писав, що дуже любив одеський борщ з карасями. Тому його й приготуємо.

Вам знадобиться:

  • 6 невеликих карасів
  • 1 столова ложка борошна
  • соняшникова олія
  • 1 великий буряк
  • 1 середня цибулина
  • 4 середні картоплини
  • 1 середня морквина
  • 200 мл томатного соку
  • 200 грамів свіжої капусти
  • спеції до смаку

Як готувати

Очищених карасів посоліть з обох боків та запаніруйте в борошні. Розігрійте пательню з олією та добре обсмажте карасів з обох сторін до рум'яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія.

Очистьте буряк, цибулину, картоплини та морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Цибулю обсмажте до м'якості. Додайте моркву і буряк, влийте домашнього томатного соку і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.

Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаткуйте свіжу капусту, додайте в каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.

Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин. Подавайте борщ з карасиком у тарілці та насолоджуйтеся.

Раніше ми розповідали, які цитати Тараса Шевченка не втрачають актуальності досі.

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Тарас Шевченкоприготування стравЕвгений Клопотенко