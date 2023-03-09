Чим любив ласувати Шевченко: унікальний рецепт улюбленого борщу поета

Інгредієнти для страви

У своїй біографії Тарас Григорович писав, що дуже любив одеський борщ з карасями. Тому його й приготуємо.

Вам знадобиться:

6 невеликих карасів

1 столова ложка борошна

соняшникова олія

1 великий буряк

1 середня цибулина

4 середні картоплини

1 середня морквина

200 мл томатного соку

200 грамів свіжої капусти

спеції до смаку

Як готувати

Очищених карасів посоліть з обох боків та запаніруйте в борошні. Розігрійте пательню з олією та добре обсмажте карасів з обох сторін до рум'яної скоринки. Перекладіть на паперові рушники, щоб всоталася зайва олія.

Очистьте буряк, цибулину, картоплини та морквину. Цибулю поріжте кубиком, а моркву з буряком натріть на тертці. Цибулю обсмажте до м'якості. Додайте моркву і буряк, влийте домашнього томатного соку і тушкуйте все разом кілька хвилин. Потім додайте 150 мл води, доведіть до кипіння і тушкуйте на повільному вогні 10 хвилин.

Тим часом очищену картоплю поріжте невеликими кубиками, викладіть у каструлю і залийте 2 літрами води. Варіть на середньому вогні з дрібкою солі 20 хвилин. Нашаткуйте свіжу капусту, додайте в каструлю та варіть ще протягом 10 хвилин.

Після цього додайте в каструлю овочі з пательні, 2 лаврових листи, 3 горошини духмяного перцю, сіль та перець до смаку. Залиште на повільному вогні на 5 хвилин. Додайте до борщу смажених карасів та проваріть все разом протягом кількох хвилин. Подавайте борщ з карасиком у тарілці та насолоджуйтеся.