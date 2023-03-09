Чем любил лакомиться Шевченко: уникальный рецепт любимого борща поэта

Ингредиенты для блюда

В своей биографии Тарас Григорьевич писал, что очень любил одесский борщ с карасями. Потому его и приготовим.

Вам понадобится:

6 небольших карасей

1 столовая ложка муки

подсолнечное масло

1 большая свекла

1 средняя луковица

4 средние картофелины

1 средняя морковка

200 мл томатного сока

200 грамм свежей капусты

специи по вкусу

Как готовить

Очищенных карасей посолите с обеих сторон и запанируйте в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и хорошо обжарьте карасей с обеих сторон до румяной корочки. Переложите на бумажные полотенца, чтобы впиталось лишнее масло.

Очистите свеклу, луковицу, картофелину и морковку. Лук порежьте кубиком, а морковь со свеклой натрите на терке. Лук обжарьте до мягкости. Добавьте морковь и свеклу, влейте домашний томатный сок и тушите все вместе несколько минут. Затем добавьте 150 мл воды, доведите до кипения и тушите на медленном огне 10 минут.

Тем временем очищенный картофель порежьте небольшими кубиками, выложите в кастрюлю и залейте 2 литрами воды. Варите на среднем огне с щепоткой соли 20 минут. Нашинкуйте свежую капусту, добавьте в кастрюлю и варите в течение 10 минут.

После этого добавьте в кастрюлю овощи из сковороды, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Оставьте на медленном огне на 5 минут. Добавьте в борщ жареных карасей и проварите все вместе в течение нескольких минут. Подавайте борщ с карасиком в тарелку и наслаждайтесь.