Чим категорично заборонено мити пластикові вікна

Чим не варто мити пластикові вікна

Використання першого-ліпшого миючого засобу чи інструменту може призвести до пошкодження рами, скла та гумових ущільнювачів.

Ось що краще не використовувати.

Миючі засоби з абразивними частинками

Пластикові рами зовсім не терплять абразивних засобів - порошків і паст. На перший погляд, вони можуть здатися абсолютно безпечними, але всередині таких засобів є дрібні частинки, які можуть подряпати пластик. Згодом ці подряпини накопичують пил, і вікна починають бруднитися швидше.

Також не варто терти пластик жорсткими щітками або металевими губками - краще використовувати м'які пластикові чи гумові інструменти.

Пароочисник і гаряча вода

Здавалося б, пароочисник - це зручно і ефективно. Але, на жаль, така чистка може призвести до деформації пластику, зробити його крихким, а ущільнювачі можуть постраждати від високої температури. Найкраще мити вікна теплою водою або водою кімнатної температури.

Хімічні розчинники

Подібна ситуація і з хімічними розчинниками, такими як ацетон або бензин - вони буквально роз'їдають матеріал, залишаючи на ньому плями та деформації.

Агресивні миючі засоби

Засоби, що містять кислоти чи луги, як-от стара добра "Білизна", також можуть пошкодити пластикові вікна. Їхні складники, навіть у розведеному вигляді, можуть зруйнувати структуру пластику й пошкодити ущільнювальні гумки.

Якщо на пластику з'явилася пляма, краще спробувати видалити її делікатними та натуральними засобами. Так, це може зайняти більше часу, але ви збережете оригінальний вигляд вікон і підвіконь.

Мило та засіб для миття посуду

Це менш шкідливий варіант, але навіть їх не варто часто використовувати для миття пластикових вікон. Вони залишають на поверхні жирні розводи та плівку, яка притягує пил і бруд. Тому, якщо все ж користуєтесь милом або миючим засобом, обов’язково ретельно змийте їх з вікон.

Помилки при митті можуть зробити вікно мутним (фото: Freepik.com)

Як правильно мити пластикові вікна

Найбільш оптимальним варіантом є спеціальні засоби для догляду за пластиковими вікнами. Також чудово підійдуть розчини на основі оцту та води.

Порядок миття такий:

Приберіть все зайве з вікна, змахніть пил з поверхні.

Протріть рами та скло чистою вологою ганчіркою, видаляючи пил та бруд.

Ретельно вимийте рами у важкодоступних місцях і видаліть залишки вологи.

Нанесіть спеціальний або приготований миючий засіб на скло за допомогою губки.

Видаліть залишки вологи скребком або газетою.

Після цього насухо протріть вікно мікрофіброю.

Правильний догляд за пластиковими вікнами допоможе зберегти їх чистими і охайними надовго.