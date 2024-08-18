Чем категорически запрещено мыть пластиковые окна

Пластиковые окна удобны тем, что не нуждаются в постоянном уходе. Но это не значит, что их не нужно мыть - время от времени все же придется это делать. Но не все моющие и инструменты для этого подходят. Чего лучше избегать при мытье пластиковых окон и почему?
РБК-Украина (проект Styler) предупреждает вас, какими именно моющими средствами мыть пластиковые окна запрещено - так вы навредите им.
Использование первого попавшегося моющего средства или инструмента может привести к повреждению рамы, стекла и резиновых уплотнителей.
Вот что лучше не использовать.
Моющие средства с абразивными частицами
Пластиковые рамы совсем не терпят абразивных средств - порошков и паст. На первый взгляд, они могут показаться абсолютно безопасными, но внутри таких средств есть мелкие частицы, которые могут поцарапать пластик. Впоследствии эти царапины накапливают пыль, и окна начинают пачкаться быстрее.
Также не стоит тереть пластик жесткими щетками или металлическими губками - лучше использовать мягкие пластиковые или резиновые инструменты.
Пароочиститель и горячая вода
Казалось бы, пароочиститель - это удобно и эффективно. К сожалению, такая чистка может привести к деформации пластика, сделать его хрупким, а уплотнители могут пострадать от высокой температуры. Лучше всего мыть окна теплой водой или водой комнатной температуры.
Химические растворители
Подобная ситуация и с химическими растворителями, такими как ацетон или бензин - они буквально разъедают материал, оставляя на нем пятна и деформации.
Агрессивные моющие средства
Средства, содержащие кислоты или щелочи, такие как старая-добрая "Белизна", также могут повредить пластиковые окна. Их составляющие, даже в разбавленном виде, могут разрушить структуру пластика и повредить уплотнительные резинки.
Если на пластике появилось пятно, лучше попытаться удалить его деликатными и натуральными средствами. Да, это может занять больше времени, но вы сохраните оригинальный вид окон и подоконников.
Мыло и средство для мытья посуды
Это менее вредный вариант, но даже их не следует часто использовать для мытья пластиковых окон. Они оставляют на поверхности жирные разводы и пленку, притягивающую пыль и грязь. Поэтому если все же пользуетесь мылом или моющим средством, обязательно тщательно смойте их с окон.
Наиболее оптимальным вариантом являются специальные средства по уходу за пластиковыми окнами. Также отлично подойдут растворы на основе уксуса и воды.
Порядок мойки таков:
Правильный уход за пластиковыми окнами поможет сохранить их чистыми и аккуратными надолго.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты American Cleaning Institute, Plastic People, Do It Yourself.