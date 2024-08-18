Чем категорически запрещено мыть пластиковые окна

Чем не следует мыть пластиковые окна

Использование первого попавшегося моющего средства или инструмента может привести к повреждению рамы, стекла и резиновых уплотнителей.

Вот что лучше не использовать.

Моющие средства с абразивными частицами

Пластиковые рамы совсем не терпят абразивных средств - порошков и паст. На первый взгляд, они могут показаться абсолютно безопасными, но внутри таких средств есть мелкие частицы, которые могут поцарапать пластик. Впоследствии эти царапины накапливают пыль, и окна начинают пачкаться быстрее.

Также не стоит тереть пластик жесткими щетками или металлическими губками - лучше использовать мягкие пластиковые или резиновые инструменты.

Пароочиститель и горячая вода

Казалось бы, пароочиститель - это удобно и эффективно. К сожалению, такая чистка может привести к деформации пластика, сделать его хрупким, а уплотнители могут пострадать от высокой температуры. Лучше всего мыть окна теплой водой или водой комнатной температуры.

Химические растворители

Подобная ситуация и с химическими растворителями, такими как ацетон или бензин - они буквально разъедают материал, оставляя на нем пятна и деформации.

Агрессивные моющие средства

Средства, содержащие кислоты или щелочи, такие как старая-добрая "Белизна", также могут повредить пластиковые окна. Их составляющие, даже в разбавленном виде, могут разрушить структуру пластика и повредить уплотнительные резинки.

Если на пластике появилось пятно, лучше попытаться удалить его деликатными и натуральными средствами. Да, это может занять больше времени, но вы сохраните оригинальный вид окон и подоконников.

Мыло и средство для мытья посуды

Это менее вредный вариант, но даже их не следует часто использовать для мытья пластиковых окон. Они оставляют на поверхности жирные разводы и пленку, притягивающую пыль и грязь. Поэтому если все же пользуетесь мылом или моющим средством, обязательно тщательно смойте их с окон.

Ошибки при стирке могут сделать окно мутным (фото: Freepik.com)

Как правильно мыть пластиковые окна

Наиболее оптимальным вариантом являются специальные средства по уходу за пластиковыми окнами. Также отлично подойдут растворы на основе уксуса и воды.

Порядок мойки таков:

Уберите все излишнее с окна, смахните пыль с поверхности.

Протрите рамы и стекло чистой влажной тряпкой, удаляя пыль и грязь.

Тщательно промойте рамы в труднодоступных местах и удалите остатки влаги.

Нанесите специальное или приготовленное моющее средство на стекло с помощью губки.

Удалите остатки влаги скребком или газетой.

После этого протрите насухо окно микрофиброй.

Правильный уход за пластиковыми окнами поможет сохранить их чистыми и аккуратными надолго.