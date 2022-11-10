Чим годувати дитину на дистанційці: це повинні знати всі батьки

Планування прийомів їжі

Консультант з громадського здоров'я МОЗ України Олег Швець радить організувати дитині три стандартні прийоми їжі, які включають сніданок, обід і вечерю. Також можна додати до двох перекусів на день, але не більше.

Якщо в дитини є потреба, можна робити другий сніданок між 10 та 11 годинами не менше 20 хвилин. Найкращим часом для обіду фахівець вважає 25-30 хвилин між 13 та 14 годинами.

Тарілка здорового харчування (фото: suprun.doctor)

Які перекуси можуть бути?

Найкраще надавати перевагу овочам або фруктам, горіхам, сухофруктам, різному насінню. Також непоганим варіантом можуть стати цільнозернові хлібці або крекери.

Усі діти люблять солодке, і суворо його забороняти без вагомої причини не варто. Проте нехай у раціоні вашого чада воно займає не більше 10% їжі на день, тобто добова норма цукру для дитини становить 25 грамів.

Продукти, які варто додати в раціон

Першими в списку йдуть, звісно, овочі та фрукти. Разом взяті вони повинні складати приблизно половину тарілки школяра щоденно. Беріть різні овочі та готуйте їх щоразу по-різному: запікайте, варіть, смажте, робіть салати або їжте сирими. У виборі фруктів також дотримуйтеся різноманітності.

Наступним пунктом стануть цільнозернові каші, хліб, макарони тощо. У висівках і зернах вони містять необхідні для роботи мозку та всього організму мікроелементи. До того ж надмірна кількість виробів із білого борошна провокує появу зайвої ваги, чого не скажеш про цільне зерно.

Молочні продукти також мають бути присутніми в харчуванні дитини. Усім відомо, що молоко, домашній сир, ряжанка тощо містять необхідний для кісток кальцій.

Не забувайте і про яйця для малечі. В одному яйці міститься денна норма вітаміну D, а саме зараз почався сезон його дефіциту.

Також у щоденний раціон школяра варто додавати м'ясо птиці, червоне м'ясо та рибу. Тут можете обирати будь-яке до душі вашому маленькому дегустатору, адже в більшості випадків роль відіграє спосіб приготування самого продукту.

План здорового харчування дитини вдома (фото: t.me/mozofficial)