Чим джемпер відрізняється від светра і чому його вважають нудною річчю

Джемпер помилково вважають нудною річчю в гардеробі, а також його часто плутають зі светром. Проте цей елемент гардероба має багато переваг.

Про актуальність джемперу у сучасній моді, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Чим Джемпер відрізняється від светра

Головна відмінність джемпера від светра - це відсутність коміра. Будь-який трикотажний светр з круглим коміром нижче 5 см - це вже джемпер.

Його популяризації серед жінок сприяла Коко Шанель. Існує думка, що джемпер доволі нудна річ, яка більш підходить жінкам, які мають певний дрес-код або їх стиль близький до класичного. Оскільки у 1950-х роках модний джемпер носили учні престижних коледжів, а пізніше він перейшов в діловий гардероб чоловіків та жінок, ставши однією з найуніверсальніших речей в гардеробі.

Звісно, джемпер з тих речей, які найчастіше зустрічаються у гардеробі бізнес-леді, але це не привід не дивитись у його сторону.

Джемпер став прекрасною заміною класичному гольфу. Він значно зручніший, особливо для тих, хто не любить речі з високою горловиною.

В чому унікальність джемпера (фото: Freepik)

В чому унікальність джемпера

Це річ базового гардероба, яка гармонійно поєднується з багатьма іншими речами. З простими створює класичні образи, які ніколи не вийдуть з моди. А зі складними привабливі більш яскраві, що дозволяє джемперу виступати в ролі "нейтралізатора" для складних речей.

Наразі це одна з трендових речей, яка привернула на себе багато уваги. Магазини переповнені різними фасонами та варіантами джемперів, що дозволяє придбати свою модель, яка буде відповідати вашим вимогам.

Джемпер зазвичай виконаний з якісних матеріалів, що дозволяє роздивлятись цю річ як інвестицію на майбутнє, яка прослужить довгі роки, а це досить важливо. Головне, вибрати відповідний колір з палітри нейтральних відтінків та більш класичного крою.

Класичні речі завжди виглядають привабливо і це не залежить від стилю, а джемпер є однією з таких речей, тому з ним ви будете не тільки стильно виглядати у цьому сезоні, а ще й завжди доречно.