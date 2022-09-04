Чикен-тикка-масала и свинина с ананасами: украинский шеф-повар вернулся из Катара, чтобы готовить для ВСУ

25-летний Назарий Антончук работал шефом в Катаре, а с началом полномасштабной войны вернулся в Украину. Теперь он готовит для военных настоящую экзотику и разрабатывает новое меню для украинской армии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Назарий вернулся, чтобы вступить в ряды ВСУ. Здесь он нашел свое призвание в том деле, которое знает и любит лучше всего.

Теперь украинские военные лакомятся курицей с ананасами, лазаньей, а перед камерами повар приготовил чикен-тикка-масала - курицу с индийскими специями.

Шеф говорит, изучал армейское меню американцев, англичан, и его удивило, что военные едят очень разнообразно.

"Езжу на батальоны и учу, так как на обычных кухнях готовят, так же и на полевых. Люди хотят всегда есть, без еды мы не сможем воевать", - убежден Назарий.

Военные с удовольствием едят экзотику и просят добавки.