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Чикен-тикка-масала и свинина с ананасами: украинский шеф-повар вернулся из Катара, чтобы готовить для ВСУ

Новина українською →
Воскресенье 04 сентября 2022 14:55
Чикен-тикка-масала и свинина с ананасами: украинский шеф-повар вернулся из Катара, чтобы готовить для ВСУ Скриншот видео: Назарий Антончук (ТСН)
Автор: Светлана Мащенко

25-летний Назарий Антончук работал шефом в Катаре, а с началом полномасштабной войны вернулся в Украину. Теперь он готовит для военных настоящую экзотику и разрабатывает новое меню для украинской армии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Назарий вернулся, чтобы вступить в ряды ВСУ. Здесь он нашел свое призвание в том деле, которое знает и любит лучше всего.

Теперь украинские военные лакомятся курицей с ананасами, лазаньей, а перед камерами повар приготовил чикен-тикка-масала - курицу с индийскими специями.

Шеф говорит, изучал армейское меню американцев, англичан, и его удивило, что военные едят очень разнообразно.

"Езжу на батальоны и учу, так как на обычных кухнях готовят, так же и на полевых. Люди хотят всегда есть, без еды мы не сможем воевать", - убежден Назарий.

Военные с удовольствием едят экзотику и просят добавки.

Ранее мы писали, что 95-летняя блогерша организовала сбор для ВСУ.

Также сообщалось, что молодой официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ.

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