Чікен-тікка-масала і свинина з ананасами: український шеф-кухар повернувся з Катару, щоб готувати для ЗСУ
25-річний Назарій Антончук працював шефом в Катарі, а з початком повномасштабної війни повернувся до України. Тепер він готує для військових справжню екзотику і розробляє нове меню для української армії.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Назарій повернувся, щоб вступити до лав ЗСУ. Тут він знайшов своє покликання у тій справі, яку знає і любить найкраще.
Тепер українські військові смакують куркою з ананасами, лазаньєю, а перед камерами кухар приготував чікен-тікка-масала - курку з індійськими спеціями.
Шеф каже, вивчав армійське меню американців, англійців, і його здивувало, що військові їдять дуже різноманітно.
"Їжджу на батальйони і навчаю, так як на звичайних кухнях готують, так само і на польових. Люди хочуть завжди їсти, без їжі ми не зможемо воювати", - переконаний Назарій.
Військові із задоволенням смакують екзотикою і просять добавки.
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