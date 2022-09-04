Чікен-тікка-масала і свинина з ананасами: український шеф-кухар повернувся з Катару, щоб готувати для ЗСУ

25-річний Назарій Антончук працював шефом в Катарі, а з початком повномасштабної війни повернувся до України. Тепер він готує для військових справжню екзотику і розробляє нове меню для української армії.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Назарій повернувся, щоб вступити до лав ЗСУ. Тут він знайшов своє покликання у тій справі, яку знає і любить найкраще.

Тепер українські військові смакують куркою з ананасами, лазаньєю, а перед камерами кухар приготував чікен-тікка-масала - курку з індійськими спеціями.

Шеф каже, вивчав армійське меню американців, англійців, і його здивувало, що військові їдять дуже різноманітно.

"Їжджу на батальйони і навчаю, так як на звичайних кухнях готують, так само і на польових. Люди хочуть завжди їсти, без їжі ми не зможемо воювати", - переконаний Назарій.

Військові із задоволенням смакують екзотикою і просять добавки.