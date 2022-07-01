Чичваркін розповів, чи є шанс на революцію в Росії і "палацовий переворот"

Революції в Росії, швидше за все, не буде, також, як і "палацового перевороту". Путін має сильну охорону, близько до себе нікого не підпускає і всіх візитерів ретельно перевіряють.

Він вважає, що, якщо в Росії відключиться телебачення і люди почнуть розуміти, що відбувається в Україні, вони все одно не вийдуть на протести.

"Я думаю, що ні. Тому що Путін дуже добре захищений", - вважає Чичваркін.

Як приклад він навів Білорусь, в якій 90% населення було проти Лукашенка. Люди вийшли на вулиці й опинилися проти озлоблених людей, які захищають цього диктатора. І нічого зробити не змогли. Бізнесмен вважає, що в Росії відбувається все так само.

При цьому, завдяки волевиявленню народу в Білорусі, Лукашенко досі не вступив у війну - там може відкритися відразу два фронти, оскільки білоруси проти військових дій.

"Підтримки війни в Білорусі та Росії явно немає у народу", - підкреслив бізнесмен.

На думку Чичваркіна, Неможливий в Росії й палацовий переворот. Тому, що Путін нікого до себе близько не підпускає.

"Якщо він з довіреними людьми, яких знає десятки років, сидить через шестиметровий стіл з охоронцями, то це вкрай малоймовірно. І людей обшманують до трусів, перед тим, як до нього увійти. Це вкрай малоймовірно, практично неможливо", - пояснив бізнесмен.

Він додав, що Путін, швидше за все, від старості. А зупинити війну, на думку Чичваркіна, можна тільки, якщо Путін буде живий і йому перестануть платити.