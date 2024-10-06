Чіа чи льон: дієтолог розповіла, яке насіння справді корисніше
У харчуванні багатьох людей є популярне насіння чіа та льону. Обидва види насіння використовують як продукт здорового харчування для контролю зайвої ваги. Однак, певний вид є більш кориснішим для організму.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка головна відмінність між насінням чіа та льону.
Що у складі насіння чіа та льону
За словами дієтолога Ольги Безуглої, фактично, насіння льону та насіння чіа містять схожий склад вітамінів і мінералів, а також мають подібну калорійність.
Ключовою відмінністю є вміст жирів - в лляному насінні їх більше. Також в них більше рослинних омега-3. Насіння чіа містять на 25% більше клітковини.
Нутрієнти в насінні чіа на 30 г:
- марганець - 30% денної норми
- магній - 30% норми
- фосфор - 27%
- селен - 22%
- кальцій - 17%
У 30 г насіння льону міститься:
- марганець - 35%
- тіамін - 31%
- магній - 27%
- фосфор - 18%
- мідь - 17%
Яка відмінність
Ключовою відмінністю є вміст кальцію - в насінні чіа його більше майже в три рази. Також в них у два рази більше селену.
Лляне насіння містить в пʼять разів більше міді і у два з половиною рази більше тіаміну.
Загалом, насіння льону та чіа можна вважати альтернативою один одному. Різниця виявляється лише в типі клітковини, який вони містять - і підсумкового почуття насичення, яке створюють.
Побічні ефекти
Приблизно 2 столові ложки насіння чіа містять майже 10 г клітковини. Хоча клітковина є важливою поживною речовиною для здоров’я кишківника, побічним ефектом клітковини є газоутворення та здуття живота.
Рідко, але деякі люди можуть відчувати алергічні реакції на насіння чіа, включаючи шкірні висипання, свербіж або утруднене дихання. Через свій вплив на рівень цукру в крові та артеріальний тиск насіння чіа потенційно можуть взаємодіяти з ліками від діабету та артеріального тиску.
Насіння льону протипоказане дітям до 3-х років. Потрібно обережно його застосовувати у разі наявності каміння у жовчному міхурі через жовчогінний ефект.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої, сайт Тimes of india та Eating Well.
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