Чіа чи льон: дієтолог розповіла, яке насіння справді корисніше

У харчуванні багатьох людей є популярне насіння чіа та льону. Обидва види насіння використовують як продукт здорового харчування для контролю зайвої ваги. Однак, певний вид є більш кориснішим для організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка головна відмінність між насінням чіа та льону.

Що у складі насіння чіа та льону

За словами дієтолога Ольги Безуглої, фактично, насіння льону та насіння чіа містять схожий склад вітамінів і мінералів, а також мають подібну калорійність.

Ключовою відмінністю є вміст жирів - в лляному насінні їх більше. Також в них більше рослинних омега-3. Насіння чіа містять на 25% більше клітковини.

Нутрієнти в насінні чіа на 30 г:

марганець - 30% денної норми

﻿﻿магній - 30% норми

﻿﻿фосфор - 27%

﻿﻿селен - 22%

﻿﻿кальцій - 17%

У 30 г насіння льону міститься:

﻿﻿марганець - 35%

﻿﻿тіамін - 31%

﻿﻿магній - 27%

﻿﻿фосфор - 18%

﻿﻿мідь - 17%

Яка відмінність

Ключовою відмінністю є вміст кальцію - в насінні чіа його більше майже в три рази. Також в них у два рази більше селену.

Лляне насіння містить в пʼять разів більше міді і у два з половиною рази більше тіаміну.

Загалом, насіння льону та чіа можна вважати альтернативою один одному. Різниця виявляється лише в типі клітковини, який вони містять - і підсумкового почуття насичення, яке створюють.

Побічні ефекти

Приблизно 2 столові ложки насіння чіа містять майже 10 г клітковини. Хоча клітковина є важливою поживною речовиною для здоров’я кишківника, побічним ефектом клітковини є газоутворення та здуття живота.

Рідко, але деякі люди можуть відчувати алергічні реакції на насіння чіа, включаючи шкірні висипання, свербіж або утруднене дихання. Через свій вплив на рівень цукру в крові та артеріальний тиск насіння чіа потенційно можуть взаємодіяти з ліками від діабету та артеріального тиску.

Насіння льону протипоказане дітям до 3-х років. Потрібно обережно його застосовувати у разі наявності каміння у жовчному міхурі через жовчогінний ефект.