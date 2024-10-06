ua en ru
Нд, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чіа чи льон: дієтолог розповіла, яке насіння справді корисніше

Неділя 06 жовтня 2024 17:01
UA EN RU
Чіа чи льон: дієтолог розповіла, яке насіння справді корисніше Яке насіння корисніше для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У харчуванні багатьох людей є популярне насіння чіа та льону. Обидва види насіння використовують як продукт здорового харчування для контролю зайвої ваги. Однак, певний вид є більш кориснішим для організму.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яка головна відмінність між насінням чіа та льону.

Що у складі насіння чіа та льону

За словами дієтолога Ольги Безуглої, фактично, насіння льону та насіння чіа містять схожий склад вітамінів і мінералів, а також мають подібну калорійність.

Ключовою відмінністю є вміст жирів - в лляному насінні їх більше. Також в них більше рослинних омега-3. Насіння чіа містять на 25% більше клітковини.

Нутрієнти в насінні чіа на 30 г:

  • марганець - 30% денної норми
  • ﻿﻿магній - 30% норми
  • ﻿﻿фосфор - 27%
  • ﻿﻿селен - 22%
  • ﻿﻿кальцій - 17%

У 30 г насіння льону міститься:

  • ﻿﻿марганець - 35%
  • ﻿﻿тіамін - 31%
  • ﻿﻿магній - 27%
  • ﻿﻿фосфор - 18%
  • ﻿﻿мідь - 17%

Яка відмінність

Ключовою відмінністю є вміст кальцію - в насінні чіа його більше майже в три рази. Також в них у два рази більше селену.

Лляне насіння містить в пʼять разів більше міді і у два з половиною рази більше тіаміну.

Загалом, насіння льону та чіа можна вважати альтернативою один одному. Різниця виявляється лише в типі клітковини, який вони містять - і підсумкового почуття насичення, яке створюють.

Побічні ефекти

Приблизно 2 столові ложки насіння чіа містять майже 10 г клітковини. Хоча клітковина є важливою поживною речовиною для здоров’я кишківника, побічним ефектом клітковини є газоутворення та здуття живота.

Рідко, але деякі люди можуть відчувати алергічні реакції на насіння чіа, включаючи шкірні висипання, свербіж або утруднене дихання. Через свій вплив на рівень цукру в крові та артеріальний тиск насіння чіа потенційно можуть взаємодіяти з ліками від діабету та артеріального тиску.

Насіння льону протипоказане дітям до 3-х років. Потрібно обережно його застосовувати у разі наявності каміння у жовчному міхурі через жовчогінний ефект.

Раніше ми повідомляли, що станеться з організмом, якщо щодня їсти гарбузове насіння.

Читайте також, яке насіння сприяє схудненню та зміцнює кістки.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої, сайт Тimes of india та Eating Well.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Дієтолог Здоров'я
NEWS
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі
Трамп на першій зустрічі з Путіним запитав про постачання зброї Україні: NYT дізналося про деталі