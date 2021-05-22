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Эти семена способствуют похудению и укрепляют кости: можно употреблять ежедневно

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Суббота 22 мая 2021 22:36
Эти семена способствуют похудению и укрепляют кости: можно употреблять ежедневно Фото: семена чиа (pexels.com)
Автор: Styler

Наука доказала, что семена чиа способствуют похудению и снижают уровень холестерина в организме. Кроме того, зерна укрепляют кости, потому что богаты кальцием.

Об этом пишет ScienceDaily.

Специалисты из США доказали тот факт, что благодаря ускорению метаболизма, в организме сжигаются калории. Кроме того, семена чиа управляют холестерином. Так, повышенное содержание жирных кислот Омега-3 помогает снизить уровень холестерина, что уменьшает опасность коронарных болезней сердца.

Также зерна снижают уровень сахара в крови благодаря Омега-3, которая крайне важна для уменьшения показателей глюкозы или сахара в крови. Еще лечит от запоров, поскольку хорошо влияет на подвижность кишечника и на улучшение пищеварительных процессов, потому что содержит нерастворимые волокна.

Семена чиа еще укрепляют кости, потому что богаты кальцием и марганцем.

Благодаря этому продукту также снижается риск рака молочной железы. Семена - отличный источник альфа-линолевой кислоты, которая защищает от опухолей молочных желез. Кислота способствует подавлению роста злокачественных новообразований.

Как употреблять семена чиа

Очень важно помнить, что вместе с употребления семян необходимо пить 2 литра воды в день.

Из-за того, что семена содержат растворимую клетчатку, они обладают способностью поглощать жидкости. В стакане воды семена будут понемногу исчезать, и жидкость становиться гуще. Дайте настояться семенам в течение 30 минут. Положительная реакция, которую семена чиа вызывают в организме, связана со способностью волокна растворяться в таком состоянии, как желе.

Также зерна активно используют в любом виде. С ним готовят смузи, пудинги, пироги и салаты. К тому же исследования доказали - в 100 граммах чиа кальция в 5 раз больше, чем в стакане молока

Как сообщали ранее, врач-диетолог рассказала, кому нельзя употреблять семена чиа.

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