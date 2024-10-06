Чиа или лен: диетолог рассказала, какие семена действительно полезнее
В питании многих людей есть популярные семена чиа и льна. Оба вида семян используют в качестве продукта здорового питания для контроля лишнего веса. Однако, определенный вид более полезен для организма.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какое главное отличие между семенами чиа и льна.
Что в составе семян чиа и льна
По словам диетолога Ольги Безуглой, фактически семена льна и семена чиа имеют похожий состав витаминов и минералов, а также имеют подобную калорийность.
Ключевым отличием является содержание жиров - в льняных семенах их больше. Также у них больше растительных омега-3. Семена чиа содержат на 25% больше клетчатки.
Нутриенты в семенах чиа на 30 г:
- марганец - 30% дневной нормы
- магний - 30% нормы
- фосфор - 27%
- селен - 22%
- кальций - 17%
В 30 г семян льна содержится:
- марганец - 35%
- тиамин - 31%
- магний - 27%
- фосфор - 18%
- медь - 17%
Какое отличие
Ключевым отличием является содержание кальция - в семенах чиа его больше почти в три раза. Также у них в два раза больше селена.
Льняное семя содержит в пять раз больше меди и в два с половиной раза больше тиамина.
В общем, семена льна и чиа можно считать альтернативой друг другу. Разница проявляется только в типе клетчатки, который они содержат - и итогового чувства насыщения, которое они создают.
Побочные эффекты
Приблизительно 2 столовые ложки семян чиа содержат почти 10 г клетчатки. Хотя клетчатка является важным питательным веществом для здоровья кишечника, побочным эффектом клетчатки является газообразование и вздутие живота.
Редко, но некоторые люди могут испытывать аллергические реакции на семена чиа, включая кожную сыпь, зуд или затрудненное дыхание. Из-за своего влияния на уровень сахара в крови и артериальное давление семена потенциально могут взаимодействовать с лекарствами от диабета и артериального давления.
Семена льна противопоказаны детям до 3-х лет. Нужно осторожно применять его при наличии камней в желчном пузыре из-за желчегонного эффекта.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Ольги Безуглой, сайт Times of india и Eating Well.
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