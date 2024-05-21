Чи знаєте ви, якими є корисні заборони у стосунках? Перевірте свої

Іноді заборони у стосунках бувають корисними, але це стосується лише тих випадків, коли вони адекватні, здорові та йдуть на користь обом партнерам.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на писхологічний портал у Tik-Tok motivationforyouukr.
Заборон у стосунках не має бути загалом, але це в тих випадках, коли вони шкодять одному з партнерів, або змушують відчувати дискомфорт та боятися порушити слово іншого партнера.
Але є й такі, які йдуть на користь, бо вони звучать як правила і покращують стосунки у парі.
Якщо ви хочете бути міцною парою вияснення різноманітних проблем має залишатись тільки всередині ваших стосунків, поза вух інших людей.
Приниження чи хамство в бік вашого партнера - це найвищий ступінь вашої не поваги до нього.
Якими є корисні заборони у стосунках (фото: Freepik)
Ті хто справді хоче зберегти стосунки ніколи не ставитиме ультиматуми. Вони обговорюють проблему, шукають її вирішення та компроміси.
Якщо ви не можете говорити партнером в цей момент, то просто скажіть йому про це і попросіть дати вам трохи часу, щоб побути на самоті та заспокоїтись.
Замовчування проблем тільки погіршує ситуацію. Якщо тобі щось не подобається, чи не є приємним, говори про це одразу.
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