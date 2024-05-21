Чи знаєте ви, якими є корисні заборони у стосунках? Перевірте свої

Чому деякі заборони у стосунках йдуть на користь

Заборон у стосунках не має бути загалом, але це в тих випадках, коли вони шкодять одному з партнерів, або змушують відчувати дискомфорт та боятися порушити слово іншого партнера.

Але є й такі, які йдуть на користь, бо вони звучать як правила і покращують стосунки у парі.

Заборона на з’ясування стосунків на людях

Якщо ви хочете бути міцною парою вияснення різноманітних проблем має залишатись тільки всередині ваших стосунків, поза вух інших людей.

Заборона на приниження та хамство одне до одного

Приниження чи хамство в бік вашого партнера - це найвищий ступінь вашої не поваги до нього.

Якими є корисні заборони у стосунках (фото: Freepik)

Заборона на погрозу розлуки

Ті хто справді хоче зберегти стосунки ніколи не ставитиме ультиматуми. Вони обговорюють проблему, шукають її вирішення та компроміси.

Заборона на ігнорування

Якщо ви не можете говорити партнером в цей момент, то просто скажіть йому про це і попросіть дати вам трохи часу, щоб побути на самоті та заспокоїтись.

Заборона на замовчування

Замовчування проблем тільки погіршує ситуацію. Якщо тобі щось не подобається, чи не є приємним, говори про це одразу.