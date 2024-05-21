Знаете ли вы, какие есть полезные запреты в отношениях? Проверьте свои

Иногда запреты в отношениях бывают полезными, но это касается только тех случаев, когда они адекватны, здоровы и пользуются обоим партнерам.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на психологический портал в Tik-Tok motivationforyouuk.
Запрещений в отношениях не должно быть в целом, но это в тех случаях, когда они вредят одному из партнеров или заставляют чувствовать дискомфорт и бояться нарушить слово другого партнера.
Но есть и такие, которые идут на пользу, потому что они звучат как правила и улучшают отношения в паре.
Если вы хотите быть крепкой парой разъяснения различных проблем должно оставаться только внутри ваших отношений, вне ушей других людей.
Унижение или хамство в сторону вашего партнера - это самая высокая степень вашего неуважения к нему.
Какие полезные запреты в отношениях (фото: Freepik)
Те, кто действительно хочет сохранить отношения, никогда не будет ставить ультиматумы. Они обсуждают проблему, ищут ее решение и компромиссы.
Если вы не можете говорить партнером в этот момент, просто скажите ему об этом и попросите дать вам немного времени, чтобы побыть в одиночестве и успокоиться.
Замалчивание проблем только усугубляет ситуацию. Если тебе что-то не нравится, не приятно ли, говори об этом сразу.
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