Як заощадити купу грошей на послугах косметолога: 5 дієвих та простих порад

Для чого варто звертатися до косметолога?

Косметолог - це спеціаліст, який грамотно підбере вам догляд, визначивши тип та потреби вашої шкіри. Тому звертатися до нього - необхідно.

Шкіра обличчя дуже ніжна, їй можуть шкодити як зовнішні, так і внутрішні фактори. Варто слідкувати за своїм харчуванням та режимом сну. А також, по можливості, уникати стресів, адже нерви мають сильний вплив на стан шкіри.

Є багато дівчат, які знають, що потрібно їхній шкірі та самостійно, або за допомогою порад спеціалістів підбирають собі догляд. А є ті, хто ніяк не може підібрати ідеальні базові засоби для шкіри.

В такому випадку, вам все ж таки доведеться дійти до косметолога аби він підібрав правильний догляд. Та чомусь, більшість й досі думає, що косметолог - це дороге задоволення. Насправді це дорого лише тоді, коли ви вже запустили свою шкіру і вам необхідне лікування.

"У гонитві за дешевою красою, ми дуже часто забуваємо, що справжня краса - це, насамперед, здорова краса", - відмічає Анна.

Варто розуміти, що як би ви не економили, а якісні послуги косметолога неможливо отримати за копійки.

Чому якісна та безпечна послуга у косметолога не може бути дешевою?

За словами Тарасенко, косметолог насамперед має бути лікарем, мати клінічне мислення та основні знання надання першої допомоги пацієнтові у разі ускладнень (а вони трапляються). Проведення процедури у лікаря включає в себе такі складові:чистота, стерильність, поетапність проведення та оригінальні препарати, а вони не бувають дешевими.

Які послуги входять в ціну за сеанс у косметолога?

Лікар-косметолог безпосередньо перед процедурою проведе детальну консультацію з приводу вашої зовнішності, побажань та рекомендованих процедур. Оскільки тільки лікар з певними знаннями анатомії та принципами старіння особи, може дійсно побачити яка процедура вам потрібна. Ви можете бути впевнені в тому, що через рік, два, 10 років ви не пошкодуєте про те, що ви не заощадили на послугах лікаря-косметолога - каже Анна.

Також екперт розповіла, як саме формуються ціни на послуги лікарів-косметологів, та що на це впливає.

Як формуються ціни на послуги лікаря-косметолога?

Ціноутворення включає в себе знання лікаря, це конгреси, навчання, курси, навчання за кордоном. А також собівартість препаратів, витратні матеріали, консультація перед процедурою, і відповідальність за ваш результат. Адже кожна процедура - це інвестиція у майбутню версію себе та свою красу.

Та врешті-решт заощадити на послугах косметолога можна і є дієві способи, які зекономлять ваші кошти та збережуть здоровий вигляд шкіри. Але за словами Анни, їх варто робити на постійній основію

5 дієвих способів зекономити на послугах косметолога

Стати його клієнтом

При регулярному відвідуванні косметолога, ви можете контролювати процеси, які відбуваються зі шкірою вашого обличчя.

Одразу вибирайте кваліфікованого спеціаліста

Не секрет, що косметолог зобов’язаний мати медичну освіту. Тому, звертайте увагу не лише на фотографії у соціальних мережах, а ще й не соромтеся питати у косметологів диплом про вищу медичну освіту та додаткові спеціалізовані курси, які теж можна легко перевірити.

Якість препаратів, які використовують фахівці, може бути різною, і це залежить від рівня його знань.

Не ходіть на процедури до різних спеціалістів

Цей спосіб, по-перше, не принесе вам гарного результату, бо кожен косметолог має свій підхід. А, по-друге, вам будуть давати різні рекомендації з приводу догляду за шкірою. Тому, ви знову матимете високі шанси зіпсувати своє обличчя та витратити набагато більше грошей на послуги та догляд.

Не займайтеся самолікуванням

Якщо ви вже звернулися до косметолога, то виконуйте його поради та рекомендації.

Особливо, стосовно косметики. Лікар підбирає вам продукти для догляду за шкірою за вашими запитами та типом шкіри, тому, купуйте лише те, що він вам радить. Таким чином ви збережете ефект від косметологічних процедур та не нашкодите шкірі.

Регулярність

Найважливіше - це регулярна турбота про свою шкіру. Використовуйте щоденний догляд. Зранку та ввечері знайдіть 5-15 хвилин на догляд за шкірою обличчя.

Для гарного стану шкіри обличчя важливо виконувати лише 5 простих правил, які дозволять вам заощадити на послугах косметолога.

Звісно, дещо зі списку стане для вас новим, але як тільки ви почнете помічати, як стан вашої шкіри змінюється в кращу сторону - це стане вашим ритуалом. І ви точно скажете собі "дякую".