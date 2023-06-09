Як позбутись набряків на обличчі: ловіть крутий лайфхак від косметолога (відео)

Набряк обличчя є частою косметичною проблемою у багатьох жінок. Аби позбутись їх, потрібно налагодити питний режим, а також робити лімфодренажні вправи.

Про те, як їх виконувати, аби отримати стійкий результат, пояснює косметолог Ольга Позднякова в Instagram.

Як позбутись набряків на обличчі

Прибрати набряки допомагають лімфодренажні прийоми. Їх треба робити вранці, коли вмиваєтеся.

Прикладіть долоні до обличчя і проведіть ними від центру до периферії, опускаючись до шиї. Тоді вказівні пальці притисніть до щік у ділянці під очима (як це показано на відео нижче) і проведіть ними від центру до периферії. Повторюйте ці вправи тричі.

Перший тиждень робіть їх через день, а потім двічі-тричі на тиждень до досягнення бажаного результату. Можна застосовувати і з потреби, коли бачите, що обличчя набрякло.

Що робити, аби набряки не з'являлись

Налагодьте питний режим (пийте теплу воду на голодний шлунок вранці і протягом дня). Тепла вода виводить токсини з організму, прискорює метаболізм, допомагає у втраті ваги, покращує кровообіг та уповільнює процес старіння.

Не сідайте різко на дієти, можете спробувати спершу інтервальне харчування 10/14, воно допоможе плавно розпочати розвантаження організму.

Більше гуляйте і додавайте фізичні навантаження, активність стимулює розумову діяльність, тому заняття спортом швидше розбудять мозок і підбадьорять організм.

Висипайтеся, адже пізній сон забирає молодість.