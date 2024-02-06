Чи знаєте ви, як перекладаються назви відомих брендів? Це точно вас здивує

Як перекладаються назви відомих брендів

Ми знаємо велику кількість світових брендів з цікавою, звучною, але зовсім не розуміємо, як саме вони перекладаються та який насправді несуть в собі сенс. Іноді вони бувають настільки нелогічними, що люди навіть дивуються, як виробники це пов'язали.

SNICKERS

Дослівно "Snickers" перекладається як "хіхікати", "іржати", "давитися від сміху". Таку назву дали батончику на честь улюбленого коня містера Марса - засновника компанії "Mars", яка виробляє шоколад "Snickers".

Батончик Snickers уперше був виготовлений 1923 році в США кондитером Френком Марсом.

SKITTLES

Назва відомих яскравих драже перекладається як...кеглі. Просто кеглі. І навіть немає ніяких пояснень.

Як перекладаються назви відомих брендів (фото: Getty images)

VANISH

Слово «vanish» означає зникати, повністю пропадати. В цілому, досить логічно для назви порошку.

Як перекладаються назви відомих брендів (фото: Vanish.splodzblogz.co-uk)

ZOOM

To zoom означає "збільшувати". І скоріше за все, через те, що у додатку можна створювати конференції, проводити ділові зустрічі та мати змогу охопити весь світ, не виходячи з дому.

NUTS

Звісно, можна перекласти як "горіхи" Але, можливо, сенс трохи глибше. У розмовній англійській є вираз: "Going nuts" - сходити з розуму. Тому назву також можна перекласти як "божевілля".

Як перекладаються назви відомих брендів (фото: Getty images)