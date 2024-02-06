Знаете ли вы, как переводятся названия известных брендов? Это точно вас удивит

Как переводятся названия известных брендов

Мы знаем большое количество мировых брендов с интересным, звучным, но совсем не понимаем, как именно они переводятся и какой на самом деле несут в себе смысл. Иногда они бывают настолько нелогичны, что люди даже удивляются, как производители это связали.

SNICKERS

Дословно "Snickers" переводится как "хихикаты", "ржать", "давиться от смеха". Такое название дали батончику в честь любимого коня мистера Марса - основателя компании "Mars", производящей шоколад "Snickers".

Батончик Snickers впервые был изготовлен в 1923 году в США кондитером Фрэнком Марсом.

SKITTLES

Название известных ярких драже переводится как кегли. Просто кегли. И даже нет никаких пояснений.

Как переводятся названия известных брендов (фото: Getty images)

VANISH

Слово Vanish означает исчезать, полностью пропадать. В целом достаточно логично для названия порошка.

Как переводятся названия известных брендов (фото: Vanish.splodzblogz.co-uk)

ZOOM

To zoom означает "увеличивать". И, скорее всего, потому, что в приложении можно создавать конференции, проводить деловые встречи и иметь возможность охватить весь мир, не выходя из дома.

NUTS

Конечно, можно перевести как "орехи". Но, возможно, смысл немного глубже. В разговорном английском есть выражение: "Going nuts" - сходить с ума. Поэтому название также можно перевести как "безумие".

Как переводятся названия известных брендов (фото: Getty images)