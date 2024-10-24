Чи зможе штучний інтелект замінити дії людини? Відповідь експерта

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Як технології змінювали наше життя

Чи можуть машини імітувати людей? Алан Т'юрінг, знаменитий британський математик і вчений-комп'ютерник, поставив це питання в 1950 році, придумавши експеримент, щоб дослідити ідею про те, як і чи можуть машини думати. Це питання, яке майже через 70 років все ще зачаровує людство, і яке стало нерозривно пов'язане з, можливо, найвідомішою з нових технологій: штучним інтелектом (ШІ).

ШІ та необхідність використання його як інструменту та ресурсу стали темою нещодавньої сесії Щорічних зборів Глобальних рад майбутнього (AMGFC) у Дубаї, яку провів професор Ерік Бріньйолфсон. На початку сесії він припустив, що технології, зокрема винахід парового двигуна - це найважливіше, що сталося з людством.

Ерік Бріньйолфсон (скриншот)

До промислової революції 19 століття середньостатистична людина жила на межі прожиткового мінімуму, як і кожне покоління до них. Після винаходу технології перетворення води на пару та за допомогою цієї сили ВВП на душу населення різко зріс. Сьогодні ми насолоджуємося у 50 разів більшим ВВП на душу населення, ніж наші предки до промислової революції.

Вплив ШІ на процеси оптимізації та інновацій у роботі

Бріньйолфсон міркував, що ШІ пропонує ту ж можливість трансформації, оскільки він демонструє ті ж три характеристики, що і паровий двигун: він всепроникний, може бути покращений згодом і буде породжувати додаткові інновації. По суті, він керуватиме дугою покращень.

Ми вступили в епоху, коли ШІ, подібно до води, що перетворюється на енергію, переходить поріг. Він виконує все більше і більше завдань майже так само добре, а в деяких випадках краще, ніж люди.

Це створює вир викликів і можливостей, а також породжує безліч питань. Один із базових, але фундаментальних моментів полягає в тому, якщо ШІ здатний виконувати ті ж завдання, що й людина, чи це означає кінець роботи?

Бріньолфсон припустив, що ШІ перетворює роботу, однак, на його думку, не існує професії, яку ШІ повністю замінить, але і немає жодної роботи, на яку він не вплине, тому що до автоматизації схильні саме задачі, а не сама робота.

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Наводячи за приклад професію радіолога, Бріньйолфсон пояснив, що ця роль складається з 27 завдань, деякі з яких - наприклад, діагностика - ШІ здатний виконувати краще, тоді як інші - такі як введення анестезії - однозначно залишаються за людиною.

Це лише один приклад, і Бріньйолфсон наголосив на необхідності системного підходу до того, як краще керувати трансформацією професій та роботи, а також використовувати можливості, такі як підвищення продуктивності та ефективності завдяки участі ШІ.

Він наголосив на важливості того, щоб вищі менеджери та політики застосовували аналіз завдань, пропонуючи подвійний підхід: спочатку розробити план, який би визначав та оцінював кожне завдання в рамках роботи, а потім виявити можливості та відстежувати прогрес за допомогою нових показників, таких як задоволеність клієнтів та плинність кадрів замість застарілих метрик.

Думка експерта Еріка Бріньйолфсона

Повертаючись до тесту Тьюринга, сьогодні можна поставити запитання, чи хочемо ми, щоб машини просто імітували чи думали, як люди? На думку Бріньйолфсона, більш перспективним напрямом досліджень є те, як ШІ може посилювати людську діяльність, використовуючи його як інструмент для підвищення ефективності, якості чи креативності, а не для повної заміни людей.

Трансформація - це популярне слово, і, за словами Бріньйолфсона, воно ідеально описує наступні п'ять-десять років. Це не просто якась трансформація, а найзначніша історія людства. На його думку, спочатку нас очікує спад зростання.

Він порівнює це з кривою J, коли спостерігається уповільнення продуктивності, поки компанії розробляють нові продукти, навчають персонал і створюють нематеріальні активи, які важко виміряти, але вони підтримують зростання, коли вже налагоджено.

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Цей період може бути бентежним, але він знайомий нам з впровадження інших технологій, і Бріньйолфсон стверджує, що це вже помітно на прикладі ШІ.

Він також зазначив, що найближче десятиліття буде небезпечним, тому що у плані організаційних структур, законодавства та економічного розуміння ми не усвідомлюємо динаміку змін досить швидко.

Головне - уникнути використання ШІ для централізації влади та прийняття рішень. Потрібно вкладати більше коштів у такі галузі, як економіка, право та соціологія, щоб краще розуміти наслідки технологічної трансформації для суспільства загалом. Тільки правильні рішення дозволять реалізувати обіцяні великомасштабні вигоди для планети та людства.

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Бріньйолфсон підкреслює, що майбутнє не вирішене, воно залежить від тих рішень, які ми приймаємо зараз. ШІ - це потужний інструмент, який відкриває широкі можливості для значних змін. Щоб зробити правильний вибір, важливо зосередитися на наших цінностях та цілях, та спрямувати розвиток ШІ на їхнє досягнення.

Зрештою, як стверджує Бріньйолфсон, ми не повинні потрапляти в пастку Тьюринга, прагнучи створити машини, які ідеально імітують нас. Натомість людство має використовувати свої сильні сторони, щоб ШІ допомагав розвивати наш світ, а не диктував його умови.

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