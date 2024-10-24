Сможет ли искусственный интеллект заменить действия человека? Ответ эксперта

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Как технологии меняли нашу жизнь

Могут ли машины имитировать людей? Алан Тьюринг, знаменитый британский математик и ученый-компьютерщик, задал этот вопрос в 1950 году, придумав эксперимент, чтобы исследовать идею о том, как и могут ли машины думать. Это вопрос, который почти 70 лет спустя все еще завораживает человечество, и который стал неразрывно связан с, возможно, самой известной из новых технологий: искусственным интеллектом (ИИ).

ИИ и необходимость использования его в качестве инструмента и ресурса стали темой недавней сессии Ежегодного собрания Глобальных советов будущего (AMGFC) в Дубае, которую провел профессор Эрик Бриньолфсон. В начале сессии он предположил, что технологии, в частности изобретение парового двигателя, - это самое важное, что произошло с человечеством.

Эрик Бриньолфсон (скриншот)

До промышленной революции 19 века среднестатистический человек жил на грани прожиточного минимума, как и каждое поколение до них. После изобретения технологии превращения воды в пар и с помощью этой силы ВВП на душу населения резко возрос. Сегодня мы наслаждаемся в 50 раз большим ВВП на душу населения, чем наши предки до промышленной революции.

Влияние ИИ на процессы оптимизации и инноваций в работе

Бриньолфсон рассуждал, что ИИ предлагает ту же возможность трансформации, поскольку он демонстрирует те же три характеристики, что и паровой двигатель: он всепроникающий, может быть улучшен со временем и будет порождать дополнительные инновации. По сути, он будет управлять дугой улучшений.

Мы вступили в эру, когда ИИ, подобно воде, превращающейся в энергию, переходит порог. Он выполняет все больше и больше задач почти так же хорошо, а в некоторых случаях и лучше, чем люди.

Это создает водоворот вызовов и возможностей, а также порождает множество вопросов. Один из базовых, но фундаментальных моментов заключается в том, если ИИ способен выполнять те же задачи, что и человек, означает ли это конец работы?

Бриньолфсон предположил, что ИИ преобразует работу, однако, по его мнению, не существует профессии, которую ИИ полностью заменит, но и нет ни одной работы, на которую он не окажет влияния, потому что автоматизации подвержены именно задачи, а не сама работа.

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Приводя в пример профессию радиолога, Бриньолфсон пояснил, что эта роль состоит из 27 задач, некоторые из которых - например, диагностика - ИИ способен выполнять лучше, тогда как другие - такие как введение анестезии - однозначно остаются за человеком.

Это лишь один пример, и Бриньолфсон отметил необходимость системного подхода к тому, как лучше управлять трансформацией профессий и работы, а также использовать возможности, такие как повышение производительности и эффективности, благодаря участию ИИ.

Он подчеркнул важность того, чтобы высшие менеджеры и политики применяли анализ задач, предлагая двойной подход: сначала разработать план, который бы определял и оценивал каждую задачу в рамках работы, а затем выявить возможности и отслеживать прогресс с помощью новых показателей, таких как удовлетворенность клиентов и текучесть кадров, вместо устаревших метрик.

Мнение эксперта Эрика Бриньолфсона

Возвращаясь к тесту Тьюринга, сегодня можно задаться вопросом, хотим ли мы, чтобы машины просто имитировали или думали, как люди? По мнению Бриньолфсона, более перспективным направлением исследований является то, как ИИ может усиливать человеческую деятельность, используя его как инструмент для повышения эффективности, качества или креативности, а не для полной замены людей.

Трансформация - это популярное слово, и, по словам Бриньолфсона, оно идеально описывает следующие пять-десять лет. Это не просто какая-то трансформация, а самая значительная в истории человечества. По его мнению, на первых порах нас ожидает спад роста.

Он сравнивает это с кривой J, когда наблюдается замедление производительности, пока компании разрабатывают новые продукты, обучают персонал и создают нематериальные активы, которые трудно измерить, но они поддерживают рост, когда все уже налажено.

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Этот период может быть обескураживающим, но он знаком нам по внедрению других технологий, и Бриньолфсон утверждает, что это уже заметно на примере ИИ.

Он также отметил, что ближайшее десятилетие будет опасным, потому что в плане организационных структур, законодательства и экономического понимания мы не осознаем динамику изменений достаточно быстро.

Главное - избежать использования ИИ для централизации власти и принятия решений. Нужно вкладывать больше средств в такие области, как экономика, право и социология, чтобы лучше понимать последствия технологической трансформации для общества в целом. Только правильные решения позволят реализовать обещанные крупномасштабные выгоды для планеты и человечества.

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Бриньолфсон подчеркивает, что будущее не предрешено, оно зависит от тех решений, которые мы принимаем сейчас. ИИ - это мощный инструмент, который открывает широкие возможности для значительных изменений. Чтобы сделать правильный выбор, важно сосредоточиться на наших ценностях и целях, и направить развитие ИИ на их достижение.

В конечном итоге, как утверждает Бриньолфсон, мы не должны попадать в ловушку Тьюринга, стремясь создать машины, которые идеально имитируют нас. Вместо этого человечество должно использовать свои сильные стороны, чтобы ИИ помогал развивать наш мир, а не диктовал его условия.

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