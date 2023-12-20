Чи зможе ШІ створити більше робочих місць, ніж знищити: думка експерта

Потенціал ШІ

Колишній генеральний директор індійської міжнародної технологічної компанії Tech Mahindra Чандер Пракаш Гурнані (C.P. Gurnani) вважає, що штучний інтелект може створити більше робочих місць, ніж потенційно знищити.

Попри те, що у соціальних мережах активно обговорюється здатність ШІ зруйнувати ринок праці, експерт таку думку відкидає.

"Сфери застосування Generative AI все ще визначаються. Це означає, що він має потенціал для створення нових робочих місць у майбутньому. Безсумнівно, можливості тільки відкриваються, і буде ще більше", - вважає він.

Вимоги до інженерів

Технології штучного інтелекту, такі як ChatGPT від OpenAI та Bard від Google, захопили людство своїми неймовірними реакціями та можливостями.

За словами підприємця, насправді кваліфіковані кадри завжди будуть "в ціні".

"Будуть створені нові робочі місця. Ринок буде розширюватися", - уточнив він.

Водночас експерт закликав молодих інженерів адаптуватися до мінливого світу - витрачати більше часу на самостійне навчання й здобуття нових навичок.

Для низки ІТ-компаній це може означати фундаментальну зміну операційної моделі, адже раніше компанії традиційно наймали випускників у кампусах і проводили окреме навчання перед тим, як залучати їх до проектів.

Основне про ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот зі штучним інтелектом, який розробила лабораторія досліджень штучного інтелекту (ШІ) OpenAI.

Його прототип було випущено 30 листопада 2022 року, а вже 18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після тривалих переговорів з представниками OpenAI - ChatGPT став доступним для реєстрації користувачам з України.

Детальність та чіткість відповідей чат-бота зумовила велику популярність "розумної технології" серед користувачів. Водночас фактична точність його відповідей підлягала критиці.

14 березня 2023 року OpenAI представили модель чат-бота під назвою GPT-4.

Вона стала доступною для користувачів платної версії ChatGPT Plus. У цій версії чат-бот отримав можливість обробляти не лише текст, але й зображення.

З 26 липня 2023 року користувачам стала доступна офіційна версія ChatGPT для пристроїв на ОС Android. Дещо згодом ChatGPT запрацював і на iOS.