Сможет ли ИИ создать больше рабочих мест, чем уничтожить: мнение эксперта

Потенциал ИИ

Бывший генеральный директор индийской международной технологической компании Tech Mahindra Чандер Пракаш Гурнани (C.P. Gurnani) считает, что искусственный интеллект может создать большее количество рабочих мест, чем потенциально уничтожить.

Несмотря на то, что в социальных сетях активно обсуждается способность ИИ разрушить рынок труда, эксперт такое мнение отвергает.

"Сферы применения Generative AI все еще определяются. Это означает, что у него есть потенциал для создания новых рабочих мест в будущем. Несомненно, возможности только открываются, и будет еще больше", - считает он.

Требования к инженерам

Технологии искусственного интеллекта, такие как ChatGPT от OpenAI и Bard от Google, увлекли человечество своими невероятными реакциями и возможностями.

По словам предпринимателя, действительно квалифицированные кадры всегда будут "в цене".

"Будут созданы новые рабочие места. Рынок будет расширяться", - уточнил он.

В то же время эксперт призвал молодых инженеров адаптироваться к меняющемуся миру - тратить больше времени на самостоятельное обучение и получение новых навыков.

Для ряда IТ-компаний это может означать фундаментальное изменение операционной модели, ведь раньше компании традиционно нанимали выпускников в кампусах и проводили отдельное обучение, прежде чем привлекать их к проектам.

Основное о ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) - чат-бот с искусственным интеллектом, который разработала лаборатория исследований искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI.

Его прототип был выпущен 30 ноября 2022 года, а уже 18 февраля 2023 министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что после длительных переговоров с представителями OpenAI - ChatGPT стал доступным для регистрации пользователям из Украины.

Подробность и четкость ответов чат-бота обусловила большую популярность "умной технологии" среди пользователей. В то же время фактическая точность его ответов подвергалась критике.

14 марта 2023 года OpenAI представили модель чат-бота под названием GPT-4.

Она стала доступна для пользователей платной версии ChatGPT Plus. В этой версии чат-бот получил возможность обрабатывать не только текст, но и изображение.

С 26 июля 2023 года пользователям стала доступна официальная версия ChatGPT для устройств на ОС Android. Немного позже ChatGPT заработал и на iOS.