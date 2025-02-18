Чи зможе ШІ допомогти вам кинути палити? Результати дослідження

Зміст

На думку експертів, балакучий ШІ-асистент, доступний на телефоні або ноутбуці, цілком здатний стати помічником у цьому процесі. Проте важливо проконсультуватися з лікарем і звертатися до перевірених джерел інформації, пов'язаних із медичними установами та державними агентствами.

"Чат-боти на основі LLM можуть бути розроблені відповідно до керівництв щодо відмови від куріння і принципів консультування", - стверджується в дослідженні, опублікованому в Journal of Medical Internet Research. Результати дослідження дають привід для оптимізму, але також вимагають обережності.

Як тестували АІ-чат-ботів?

Для проведення експерименту дослідницька група розробила чат-бота BeFreeGPT, який поводиться як консультант, даючи поради щодо відмови від куріння. Цей ШІ був навчений на матеріалах, включно з керівництвом Національного інституту раку США щодо відмови від куріння та рекомендаціями Цільової групи профілактичних послуг США (USPSTF).

BeFreeGPT тестували поряд з іншими чат-ботами, заснованими на технології OpenAI GPT, і Sarah - GPT-ботом, створеним Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) для рекомендацій зі здоров'я і благополуччя.

Це перше дослідження, яке оцінює, наскільки популярні мовні моделі (LLM) - такі як OpenAI ChatGPT, Apple Siri і Google Gemini - можуть допомогти людям кинути палити. Для експерименту було поставлено 12 найпопулярніших запитань, які користувачі часто шукають в інтернеті на тему відмови від куріння. Результати показали як обнадійливі перспективи, так і явні проблеми, які потребують доопрацювання.

Тестовий чат-бот, що відповідає на запит, пов'язаний з відмовою від куріння (фото: Digital Trends)

Плюси і мінуси використання ШІ-чат-ботів

З позитивних сторін варто зазначити, що ШІ-чат-боти можуть швидко і зручно знаходити корисну інформацію про способи відмови від куріння, ведучи діалог природною мовою. Це позбавляє від необхідності шукати потрібні сайти або ключові слова через пошуковики.

"Той факт, що чат-боти могли за лічені секунди надати зрозумілі рекомендації, залишаючись у рамках теми навіть за спроб збити їх з пантелику, виглядає багатообіцяюче", - йдеться в дослідженні. Ще один позитивний момент - такі чат-боти нерідко радять звернутися по професійну допомогу.

Однак є й суттєві недоліки. По-перше, чат-боти інколи упускають важливі аспекти, які можуть вплинути на успішність відмови від куріння. По-друге, в деяких випадках вони надають дезінформацію.

"У 20 відсотках випадків відповіді чат-ботів містили інформацію, яка не відповідає рекомендаціям USPSTF, що викликає занепокоєння", - зазначають автори дослідження.

Це не перше дослідження, що виявляє проблеми з використанням ШІ-чат-ботів у сфері медичних консультацій. Так, інше дослідження, опубліковане в журналі SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, зафіксувало значні відмінності між відповідями ШІ та рекомендаціями, підготовленими експертами.

"Відповіді, згенеровані мовними моделями, помітно відрізнялися від матеріалів, написаних фахівцями, за довжиною, автентичністю, складністю словника і точністю", - стверджується в дослідженні.

Важливо зазначити, що з моменту проведення цих тестів технології ШІ значно просунулися вперед.

Що далі?

Чи можна довіряти ШІ-чат-ботам у 2025 році, якщо хочете позбутися куріння? Безумовно, такі асистенти можуть стати корисними, але не варто покладатися виключно на поради машин. На поточний момент не можна сліпо довіряти рекомендаціям ШІ-агента, який працює у вашому телефоні або комп'ютері.

Для чат-ботів, створених з метою надання терапевтичної допомоги, головний висновок дослідження полягає в тому, що їх необхідно додатково навчати, щоб вони суворо дотримувалися медичних рекомендацій і принципів, розроблених експертами.

Лорієн Абромс, професорка профілактики та громадської охорони здоров'я в Мілкенівському інституті громадського здоров'я при Університеті Джорджтауна, зазначила, що чат-боти можуть істотно допомогти у відмові від паління і врятувати тисячі життів у всьому світі, але лише за умови належного навчання і коректної реалізації.

"Наші висновки підкреслюють важливість розроблення надійних і точних ШІ-систем, особливо коли йдеться про такі складні питання, як відмова від паління", - каже Абромс, яка також є авторкою дослідження.

Що робити, якщо хочете кинути палити?

Якщо ви налаштовані кинути палити і шукаєте технологічну допомогу, є кілька варіантів. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) рекомендують використовувати застосунок quitSTART, який пропонує індивідуальні рекомендації, повідомлення, що надихають, і завдання для користувачів, які прагнуть позбутися шкідливої звички.

Для тих, хто носить розумні годинники, також є надія. Дослідники Брістольського університету розробили застосунок, який використовує вбудовані датчики руху в розумному годиннику для визначення рухів рук, що відповідають курінню.

Коли додаток фіксує таку активність, він надсилає користувачеві повідомлення, пропонуючи зробити паузу. У своїх випробуваннях команда отримала обнадійливі результати у двох третин учасників.

Але головний висновок залишається таким: поки ШІ-чат-боти і дані з пристроїв, що носяться, можуть бути корисними посередниками, для комплексної допомоги у відмові від куріння слід звертатися до експертів або використовувати рекомендації офіційних медичних організацій.

Чат-боти можуть допомогти кинути палити, але тільки за умови належного навчання (фото: Digital Trends)