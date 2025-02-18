Сможет ли ИИ помочь вам бросить курить? Результаты исследования

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По мнению экспертов, разговорчивый ИИ-ассистент, доступный на телефоне или ноутбуке, вполне способен стать помощником в этом процессе. Тем не менее, важно проконсультироваться с врачом и обращаться к проверенным источникам информации, связанным с медицинскими учреждениями и государственными агентствами.

"Чат-боты на основе LLM могут быть разработаны в соответствии с руководствами по отказу от курения и принципами консультирования", - утверждается в исследовании, опубликованном в Journal of Medical Internet Research. Результаты исследования дают повод для оптимизма, но также требуют осторожности.

Как тестировали ИИ-чат-ботов?

Для проведения эксперимента исследовательская группа разработала чат-бота BeFreeGPT, который ведет себя как консультант, давая советы по отказу от курения. Этот ИИ был обучен на материалах, включая руководство Национального института рака США по отказу от курения и рекомендации Целевой группы профилактических услуг США (USPSTF).

BeFreeGPT тестировали наряду с другими чат-ботами, основанными на технологии OpenAI GPT, и Sarah - GPT-ботом, созданным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для рекомендации по здоровью и благополучию.

Это первое исследование, которое оценивает, насколько популярные языковые модели (LLM) - такие как OpenAI ChatGPT, Apple Siri и Google Gemini - могут помочь людям бросить курить. Для эксперимента были заданы 12 наиболее популярных вопросов, которые пользователи часто ищут в интернете по теме отказа от курения. Результаты показали как обнадеживающие перспективы, так и явные проблемы, требующие доработки.

Тестовый чат-бот, отвечающий на запрос, связанный с отказом от курения (фото: Digital Trends)

Плюсы и минусы использования ИИ-чат-ботов

С положительных сторон стоит отметить, что ИИ-чат-боты могут быстро и удобно находить полезную информацию о способах отказа от курения, ведя диалог на естественном языке. Это избавляет от необходимости искать нужные сайты или ключевые слова через поисковики.

"Тот факт, что чат-боты могли в считанные секунды предоставить ясные рекомендации, оставаясь в рамках темы даже при попытках сбить их с толку, выглядит многообещающе", - говорится в исследовании. Еще один положительный момент - такие чат-боты нередко советуют обратиться за профессиональной помощью.

Однако есть и существенные недостатки. Во-первых, чат-боты иногда упускают важные аспекты, которые могут повлиять на успешность отказа от курения. Во-вторых, в некоторых случаях они предоставляют дезинформацию.

"В 20 процентах случаев ответы чат-ботов содержали информацию, не соответствующую рекомендациям USPSTF, что вызывает обеспокоенность", - отмечают авторы исследования.

Это не первое исследование, выявляющее проблемы с использованием ИИ-чат-ботов в сфере медицинских консультаций. Так, другое исследование, опубликованное в журнале SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems, зафиксировало значительные различия между ответами ИИ и рекомендациями, подготовленными экспертами.

"Ответы, сгенерированные языковыми моделями, заметно отличались от материалов, написанных специалистами, по длине, аутентичности, сложности словаря и точности", - утверждается в исследовании.

Важно отметить, что с момента проведения этих тестов технологии ИИ значительно продвинулись вперед.

Что дальше?

Можно ли доверять ИИ-чат-ботам в 2025 году, если хотите избавиться от курения? Безусловно, такие ассистенты могут стать полезными, но не стоит полагаться исключительно на советы машин. На текущий момент нельзя слепо доверять рекомендациям ИИ-агента, который работает в вашем телефоне или компьютере.

Для чат-ботов, созданных с целью предоставления терапевтической помощи, главный вывод исследования состоит в том, что их необходимо дополнительно обучать, чтобы они строго следовали медицинским рекомендациям и принципам, разработанным экспертами.

Лориен Абромс, профессор профилактики и общественного здравоохранения в Милкеновском институте общественного здоровья при Университете Джорджтауна, отметила, что чат-боты могут существенно помочь в отказе от курения и спасти тысячи жизней по всему миру, но только при надлежащем обучении и корректной реализации.

"Наши выводы подчеркивают важность разработки надежных и точных ИИ-систем, особенно когда речь идет о таких сложных вопросах, как отказ от курения", - говорит Абромс, которая также является автором исследования.

Что делать, если хотите бросить курить?

Если вы настроены бросить курить и ищете технологическую помощь, есть несколько вариантов. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют использовать приложение quitSTART, которое предлагает индивидуальные рекомендации, вдохновляющие сообщения и задачи для пользователей, стремящихся избавиться от вредной привычки.

Для тех, кто носит умные часы, также есть надежда. Исследователи Бристольского университета разработали приложение, которое использует встроенные датчики движения в умных часах для определения движений рук, соответствующих курению.

Когда приложение фиксирует такую активность, оно отправляет пользователю уведомление, предлагая сделать паузу. В своих испытаниях команда получила обнадеживающие результаты у двух третей участников.

Но главный вывод остается таковым: пока ИИ-чат-боты и данные с носимых устройств могут быть полезными посредниками, для комплексной помощи в отказе от курения следует обращаться к экспертам или использовать рекомендации официальных медицинских организаций.

Чат-боты могут помочь бросить курить, но только при условии надлежащего обучения (фото: Digital Trends)