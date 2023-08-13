Чи не злипнуться і не розваляться: одна хитрість для ідеальних пельменів

Складно знайти людину, яка б не любила пельмені. Це швидка та зручна страва, якою можна досхочу наїстись великій родині. На жаль, іноді при варінні пельмені злипаються або поділяються на фарш та тісто. Але уникнути цього можна.

Які секрети дозволять отримати ідеальну страву - у матеріалі Styler далі.

Правильна каструля - головний секрет

Щоб пельмені гарантовано не злиплися, вони мають розміститися в один шар на поверхні, коли почнуть спливати. Бажано взяти широкий посуд.

Якщо варите для великої компанії, а каструлі відповідної нема, краще візьміть дві і поставте на вогонь одночасно.

Або ж зваріть за два підходи. Пам'ятайте, що забагато пельменів у каструлю кидати одночасно не потрібно. Вони точно перетворяться на суцільну кашу.

Також треба враховувати, що вода повинна заповнювати каструлю на 3/4 або 2/3 від загального обсягу.

Коли додавати сіль і спеції

Сіль потрібно додавати у воду, а потім кидати пельмені. Так само можна покласти у воду ароматних спецій, які зроблять бульйон більш наваристим і смачним. Обов'язково зробіть так, якщо любите поїсти пельмені з "супчиком".

Вогонь при варінні має бути максимальним. А от як тільки пельмені спливуть, то краще поставити середній вогонь і стежити, щоб вода не почала булькати і википати.

Не варто думати, що пельмені готові, коли вже спливли. Після цього проваріть їх ще 3-5 хвилин, тоді вони точно будуть готовими.

Відкиньте пельмені на друшляк, злийте рідину і додавайте масло, зелень сметану - все, що вам подобається.

Як приготувати пельмені вдома

Для цього вам знадобиться:

0,5 ч. л солі

4 ст. л олії

800 г борошна

375 мл окропу

Вбийте в миску яйце, додайте сіль і олію. Збийте до однорідності.

Окремо просійте борошно в глибоку миску. Зробіть по центру заглиблення і влийте туди яєчну суміш. Вимісіть виделкою.

Влийте в масу крутий кип'яток. Замісіть спочатку ложкою, а потім руками. Вимісіть однорідне гладке тісто.

Залиште тісто відпочивати в харчовій плівці мінімум на 20 хвилин.

Приготуйте улюблений фарш і наліпіть пельмені за допомогою пельменниці чи вручну.