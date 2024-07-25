Чи зламаний ваш телефон? 6 явних ознак, які не можна ігнорувати

Сьогоднішній світ технологій таїть у собі безліч загроз, і ваш телефон може стати їхньою жертвою. Дізнатися, чи зламано ваш пристрій, можна за декількома явними ознаками.

Як перевірити, чи був зламаний ваш телефон

Перевірте акумулятор телефону

Однією з найпоширеніших ознак злому вашого телефону є акумулятор, що швидко розряджається. Це також може призвести до перегріву телефону. Якщо ви раптово побачите помітну різницю, можливо, виникла проблема.

Перевірте свій телефонний рахунок

Ще однією ознакою злому телефону можуть бути вищі, ніж зазвичай, рахунки, оскільки ваш телефон виконує несанкціоновані дії. Стрибок обсягу використовуваного вами інтернет-трафіку може свідчити про те, що телефон надсилає небажані повідомлення.

Проведіть аудит додатків на вашому телефоні

Якщо ваш телефон був зламаний, можуть зненацька з'явитися нові додатки, існуючі можуть завантажуватися довго, а інші можуть відкриватися або закриватися самостійно.

Розпізнайте підозрілі повідомлення та налаштування

Іноді можуть з'являтися несподівані повідомлення, двофакторні коди автентифікації або спливаючі вікна, що не запитуються, а також можуть змінюватися такі налаштування, як дозвіл камери або мікрофона.

Перевірте свої облікові записи

Найбільшим тривожним сигналом є несподіване блокування вашого облікового запису Apple ID, Google або інших онлайн-акаунтів.

Що робити, якщо ваш телефон зламали

Якщо ви виявили, що ваш телефон був зламаний, необхідно негайно зробити ряд важливих кроків, щоб спробувати запобігти заподіянню хакерами більшої шкоди, ніж необхідно.

Перевірте свої фінансові додатки

Першим пунктом призначення можуть бути ваш банк, кредитна картка та інші фінансові додатки, щоб переконатися, що ваші рахунки не були скомпрометовані.

Змініть свої паролі

Ваш наступний крок, і один з найважливіших, - негайно змінити всі паролі на нові та надійні. Це слід зробити для всіх додатків та веб-сайтів, підключених до зараженого телефону.

Видаліть підозрілі додатки

Проведіть аудит усіх додатків на вашому телефоні та видаліть усі підозрілі чи невідомі. Перезавантажте телефон і перевірте його ще раз, щоб переконатися, що видалення пройшло успішно.

Скиньте налаштування

Якщо все інше зазнає невдачі, виконайте скидання налаштувань телефону до заводських. Якщо з'явилося багато спливаючих вікон або шкідливих додатків і все інше не допомогло, ви можете відновити заводські налаштування телефону, хоча це означає втрату всього, що зберігається на пристрої, тому це дуже ризикований варіант.

Попередьте своїх друзів

Хорошою ідеєю буде повідомити своїх друзів та інших контактів про те, що ваш телефон був зламаний, і попередити їх ігнорувати та видаляти будь-які повідомлення, які, як здається, надходять з вашого телефону.

Як захистити свій телефон від майбутніх хакерів

Незалежно від того, чи були ви вже зламані чи ні, є низка основних заходів кібербезпеки, які ви можете зробити, щоб захистити свій телефон від зловмисників у майбутньому.

Важливо стежити за оновленнями програмного забезпечення, оскільки вони часто виправляють відомі вразливості. Переконайтеся, що ваші паролі надійні. Остерігайтеся громадських зарядних станцій і публічного Wi-Fi, а в якості додаткового запобіжного заходу ви можете відключити Wi-Fi і Bluetooth, коли вони не використовуються.

Для додаткового захисту ви можете зашифрувати свій телефон, заблокувати SIM-картку та використовувати віртуальну приватну мережу, що повинне зробити використання публічного Wi-Fi безпечнішим.