Взломан ли ваш телефон? 6 явных признаков, которые нельзя игнорировать

Сегодняшний мир технологий таит в себе множество угроз, и ваш телефон может стать их жертвой. Узнать, взломано ли ваше устройство, можно по нескольким явным признакам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский финансово-экономический журнал Forbes .

Как проверить, был ли взломан ваш телефон

Проверьте аккумулятор телефона

Одним из распространенных признаков взлома вашего телефона является быстро разряжающаяся батарея. Это также может привести к перегреву телефона. Если вы внезапно увидите заметную разницу, возможно, возникла проблема.

Проверьте свой телефонный счет

Еще одним признаком взлома телефона могут быть более высокие, чем обычно, счета, поскольку ваш телефон выполняет несанкционированные действия. Скачок объема используемого вами интернет-трафика может свидетельствовать о том, что телефон отправляет нежелательные сообщения.

Проведите аудит приложений на вашем телефоне

Если ваш телефон был взломан, могут неожиданно появиться новые приложения, существующие могут загружаться долго, а другие могут открываться или закрываться самостоятельно.

Распознайте подозрительные уведомления и настройки

Иногда могут появляться неожиданные уведомления, незапрашиваемые двухфакторные коды проверки подлинности или всплывающие окна, а также могут изменяться такие настройки, как разрешения камеры или микрофона.

Проверьте свои учетные записи

Самым большим тревожным сигналом является неожиданная блокировка вашей учетной записи Apple ID, Google или других онлайн-аккаунтов.

Что делать, если ваш телефон взломали

Если вы обнаружили, что ваш телефон был взломан, необходимо немедленно предпринять ряд важных шагов, чтобы попытаться предотвратить причинение хакерами большего ущерба, чем необходимо.

Проверьте свои финансовые приложения

Первым пунктом назначения могут быть ваш банк, кредитная карта и другие финансовые приложения, чтобы убедиться, что ваши счета не были скомпрометированы.

Измените свои пароли

Ваш следующий шаг, и один из самых важных, - немедленно изменить все пароли на новые и надежные. Это следует сделать для всех приложений и веб-сайтов, подключенных к зараженному телефону.

Удалите подозрительные приложения

Проведите аудит всех приложений на вашем телефоне и удалите все подозрительные или неизвестные. Перезагрузите телефон и проверьте еще раз, чтобы убедиться, что удаление прошло успешно.

Сбросьте настройки

Если все остальное терпит неудачу, выполните сброс настроек телефона до заводских. Если появилось много всплывающих окон или вредоносных приложений и все остальное не помогло, вы можете восстановить заводские настройки телефона, хотя это означает потерю всего, что хранится на устройстве, поэтому это очень рискованный вариант.

Предупредите своих друзей

Хорошей идеей будет сообщить своим друзьям и другим контактам о том, что ваш телефон был взломан, и предупредить их игнорировать и удалять любые сообщения, которые, как кажется, поступают с вашего телефона.

Как защитить свой телефон от будущих хакеров

Независимо от того, были ли вы уже взломаны или нет, есть ряд основных мер кибербезопасности, которые вы можете предпринять, чтобы защитить свой телефон от злоумышленников в будущем.

Важно следить за всеми обновлениями программного обеспечения, так как они часто исправляют известные уязвимости. Убедитесь, что ваши пароли надежны. Остерегайтесь общественных зарядных станций и публичного Wi-Fi, а в качестве дополнительной меры предосторожности вы можете отключить Wi-Fi и Bluetooth, когда они не используются.

Для дополнительной защиты вы можете зашифровать свой телефон, заблокировать SIM-карту и использовать виртуальную частную сеть, что должно сделать использование публичного Wi-Fi более безопасным.